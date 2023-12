Yuri Sapronov, un cunoscut al Valeriy Zaluzhnyi, a dezvăluit că liderul armatei ucrainene a primit în dar de la Lionel Messi un tricou semnat.

Potrivi lui Sapronov, întâlnirea ar fi fost posibilă datorită prezenței ucraineanului Sergueï Krivtsov în echipa Inter Miami, clubul lui Lionel Messi.

În momentul în care i-a acordat autograful lui Valeriy Zaluzhnyi , pentru a-și simplifica munca, Messi a abreviat numele conducătorului ucrainean, scriind "Valezy".

În schimb, câștigătorul a Baloane de Aur ar fi primit un exemplar al revistei Times pe coperta căreia figura Zaluzhnyi.

Lionel Messi (36 de ani) a semnat cu Inter Miami în iulie 2023, după două sezoane petrecute la PSG.

Bruno Vain, prezentator la Apple TV, a dezvăluit că după venirea lui Messi, veniturile clubului s-au dublat față de anul trecut, ajungând la 120 milioane de dolari.

