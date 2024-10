Ion Țiriac, unul dintre ce mai bogați oameni din România, se confruntă în clipa de față cu probleme de sănătate.



Ion Țiriac a fost internat la spital!



Conform as.ro, Ion Țiriac a fost internat la spital după ce a acuzat diverse probleme de sănătate. Fostul mare tenismen a optat pentru o clinică privată din Viena, Austria.



Sursa citată susține că starea lui Ion Țiriac de sănătate nu este gravă și că în ultima perioadă, dat fiind și internarea sa la spitalul din Viena, s-a mai îmbunătățit.



Ion Țiriac s-a mai confruntat cu probleme de sănătate și în trecut. În clipa în care a izbucnit pandemia de Sars-CoV2, miliardarul a fost internat opt zile într-o clinică din Germania.



”Am avut Covid, am fost unul dintre primii. Am luat în Statele Unite. N-am știut că l-am avut, n-am știut că îl port în spate. Imediat feciorul meu cel mare m-a adus în Europa. A trebuit să mă țină în spital opt zile, nu știu de ce. Dar nu în România, în Germania. Apoi m-am săturat și am venit acasă



E adevărat că am mai stat aproape o lună pe un teren de vânătoare, fără să fac nimic. În fiecare zi vânam de acolo, pentru că sătenii erau cam înghesuiți cu carnea”, spunea Ion Țiriac.