Medaliată cu argint la Jocurile Olimpice din 2008, alături de echipa de volei a Statelor Unite ale Americii, Kim a postat pe rețelele de socializare un clip în care apărea transfigurată și relata întâmplarea teribilă prin care a trecut. Fosta voleibalistă a dezvăluit că a fost atacată de un om al străzii, în timp ce ieșea dintr-un restaurant din Los Angeles.

Kim Glass a povestit cum s-a desfășurat întreg momentul, punctând că a fost atacată cu brutalitate de un om al străzii în timp ce își lua la revedere de la un prieten. Bărbatul a atacat-o cu un obiect de metal, Kim suferind mai multe fracturi la nivelul feței, fiindu-i afectat și globul ocular, informează CNN.

„Avea ceva în mână în cealaltă parte a mașinii care se afla în stradă, s-a uitat la mine cu o privire plină de ură și când mă întorceam să îi spun prietenului meu: 'Cred că e ceva în neregulă cu el, cred că va lovi mașina', înainte să realizez, ceva mare din metal, ca o țeavă, m-a lovit în ochi. M-a lovit peste față. S-a întâmplat totul atât de repede, a zburat pe stradă, nici măcar nu era aproape de mine”, a povestit Kim.

GRAPHIC: Olympic Medalist Kim Glass was BRUTALLY ATTACKED by a homeless man in Los Angeles, CA after having lunch with friends. She says the homeless man had some sort of metal pipe.

Random acts of violence are rampant with the increasing homeless community, and soft-on-crime DA pic.twitter.com/dn760HeDx6