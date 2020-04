Imagini IREALE surprinse pe aeroportul din Cluj! 2000 de oameni intr-o inghesuiala TERIBILA! Se pleaca in MASA la munca in Germania

In plina izolare sociala, romanii s-au strans cu miile pe aeroportul din Cluj.

Urmeaza sa plece la munca in Germania! 13 firme au trimis avioane charter pentru transportul muncitorilor romani. Primul zbor a decolat la ora 13:00. Organzatorii i-au chemat pe toti muncitorii sezonieri la aceeasi ora la aeroport, iar din imaginile surprinse de presa locala se vede ca n-a fost respectata nicio masura de preventie recomandata de autoritati in aceasta perioada. Sursa imaginii publicate este site-ul servuscluj.ro.

"Cursele sunt organizate de un operator privat, care a gestionat prost situatia. Oamenii au fost adusi gramada, in conditiile in care zborurile charter sunt programate sa plece de la 13 la 21. Problema este in exterior, pentru ca in aerogara se intra controlat. Am trimis jandarmi si forte ale politiei pentru a-i dispersa", a explicat prefectul din Cluj, Mircea Abrudean.