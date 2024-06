Gigi Becali și-a anulat votul! Ce s-a întâmplat în secția de votare: "Am luat alt buletin!"

Printre cei care au ieșit la vot încă de dimineață s-a numărat și Gigi Becali, patronul FCSB.

Latifundiarul din Pipera a dezvăuit că a trebuit să-și anuleze unul dintre voturi, deoarece pusese greșit ștampila pe buletinul de vot pentru primăria Capitalei.

"Votăm, ne facem datoria, dacă nu o facem, Coldea face ce vrea el! La primărie se votează, nu? Acolo votăm, să rămână așa, consecvență... La europarlamentare, mergem pe schimbare, să fie țara ca aurul de strălucitoare”, a spus acesta înainte de intrarea la secția de votare din județul Ilfov.

„M-am încurcat. Am votat *** la primărie. Am anulat votul, am luat alt buletin, am venit să votăm pentru ca România să strălucească ***", a spus latifundiarul din Pipera la România TV.

BEC - prezenţa la urne | Până la ora 16:00 au votat 31,8% dintre alegători

Prezenţa la urne pe ţară la alegerile locale a fost, duminică, până la ora 16,00, de 31,8%, potrivit datelor anunţate de Biroul Electoral Central.

În 2020, până la ora 16,00, votaseră la acest scrutin 30,94% dintre alegători.

La scrutinul de duminică, în mediul urban prezenţa la urne a fost de 26,55%, iar în rural de 38,66%.

Potrivit BEC, în Bucureşti au votat 24,39% dintre alegători.

În Sectorul 1 au votat 27,68% din totalul alegătorilor înscrişi în liste, în Sectorul 2 - 25,16%, în Sectorul 3 - 20,44%, în Sectorul 4 - 25,28%, în Sectorul 5 - 24,23% şi în Sectorul 6 - 26,34%.

Datele sunt prezentate în timp real pe site-ul www.roaep.ro.