Anton Petrea (49 de ani), fost antrenor la FCSB și ultima dată tehnicianul celor de la FC Universitatea Cluj, consideră că Florinel Coman poate aduce ”elementul surpriză” la echipa națională de fotbal a României.

Fotbalistul de la FCSB care poate să aducă ”elementul surpriză” la EURO 2024: ”Are calitate”

Chiar dacă indică faptul că Florinel Coman încă nu s-a impus la prima reprezentativă, Toni Petrea sugerează că șeptarul vicecampioanei are calitatea necesară să întoarcă soarta unei partide.

”La echipa națională poate se cere altceva. Deși toată lumea știe ce joacă Florinel. În campionat, e greu să-l oprești. Are calitate, are forță, are viteză, dribling.

Nu știu de ce nu s-a impus la echipa națională, dar am încredere în el. Chiar dacă va juca 10-15 minute, poate să aducă elementul surpriză, să marcheze, pentru că are calitate”, a spus Toni Petrea, potrivit DigiSport.

Coman se află la FCSB din august 2017. Cotat la șapte milioane de euro de site-urile de specialitate, campionul mai are contract cu gruparea roș-albastră până la finele sezonului 2027/28.

De când a semnat cu FCSB, Coman a bifat 233 de apariții, a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj de 63 de ori, dar și să paseze decisiv în 62 de situații diferite.

Lotul României la EURO 2024

PORTARI: Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 21/0), Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 11/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0));

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 17/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 7/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 17/0), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 2/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 20/1), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 27/2), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 27/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 35/2);

MIJLOCAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 17/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 18/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 37/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 55/3), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 70/14), Adrian ȘUT (FCSB, 2/0), Darius OLARU (FCSB, 18/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 24/7), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 21/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 35/5), Florinel COMAN (FCSB, 15/1);

ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 11/2), George PUȘCAȘ (Bari | Italia, 42/11), Denis ALIBEC (Muaither | Qatar, 37/5), Daniel BÎRLIGEA (CFR Cluj, 2/0).

Programul României la EURO 2024