Fostul star al naționalei Germaniei, într-o relație cu prietena de 21 de ani a fiului său care a murit în urmă cu un an! Anunțul făcut de presă 

Fostul star al lui Chelsea și al naționalei Germaniei și-a pierdut fiul, pe Emilio Ballack (18 ani) pe data de 5 august 2021. Băiatul fostului jucător a fost implicat într-un accident de ATV și a murit pe loc, după ce vehiculul s-a răsturnat și a căzut peste el.

Emilio era fiul mijlociu al lui Ballack, iar conform autorităților, băiatul mergea pe un teren periculos din apropierea zonei Villas do Mar, acolo unde Ballack are o casă, când ATV-ul s-a răsturnat. Pompierii au fost nevoiți să îl scoată de sub fiarele ATV-ului înainte ca medicii să îl resusciteze, însă eforturile s-au dovedit a fi în van.

Michael Ballack, într-o relație cu prietena de 21 de ani a fiului său



Conform cotidianului Bild, citat de Daily Mail, Michael Ballack ar fi într-o relație cu Sophia Schneiderhan (21 ani), cea care era prietenă cu fiul său, Emilio. Sursa citată informează că cei doi s-au apropiat după accidentul suferit de băiatul fostului jucător.

Ballack a fost surprins la muzeul Art Basel, în compania Sophiei, cei doi fiind văzuți în repetate rânduri sărutându-se în public. Sophia este model cunoscut din Germania.

Sursa foto: Louisa Models