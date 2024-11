Fostul atlet a vorbit despre atmosfera alegerilor din SUA, explicând diferențele față de campania electorală românească.



Mihăilescu a remarcat o diferență semnificativă între modul în care se desfășoară campania electorală în SUA și cel din România.



"În SUA, nu există campanie ca în România. Nu există așa ceva, se face puțină campanie pe la televizor, la dezbateri și foarte puțin la televizor, atât", a spus Alexandru Mihăilescu, potrivit GSP.



El a menționat că atmosfera în New York este relaxată în privința rezultatului, majoritatea oamenilor fiind convinși că statul va sprijini Partidul Democrat, adică tabăra Kamalei Harris.



"Din ce am vorbit cu oamenii, New York-ul va aparține Partidului Democrat. Oamenii se chestionează reciproc în privința prezenței la vot. În New York, deja se știe că democrații vor câștiga, nu prea e stres.



Cu cine am votat? E secret, însă pot spune că ambii candidați sunt teribili", a mai spus Mihăilescu.



Bătălia pentru Casa Albă: Trump vs. Harris



Spre deosebire de sistemul de vot direct din România, în SUA președintele este ales indirect, prin intermediul electorilor. Fiecare stat are un număr de electori proporțional cu populația sa. Astfel, dacă un candidat câștigă votul popular într-un stat, acesta primește toți electorii statului, cu excepția statelor Maine și Nebraska, care își distribuie voturile electoral proporțional. Prin urmare, fiecare vot poate face diferența, mai ales în statele-cheie, precum Florida, Texas sau California, care au un număr mare de electori.



Practic, lupta pentru președinția Statelor Unite se reduce la obținerea a cel puțin 270 din cele 538 de voturi disponibile.



În paralel cu alegerile prezidențiale, americanii votează și pentru Camera Reprezentanților și o treime din Senat, conturând astfel structura de putere pentru următorii patru ani în SUA.