Florin Talpan, acuzat grav de către fostul angajat: „Am stat cu frică să nu pună un ucrainean să mă omoare! E torționar!”

În plin război cu Gigi Becali pentru palmaresul și marca Stelei București, Florin Talpan are de gestionat o situație dificilă. Costel Iacob, un meseriaș pe care juristul l-a angajat să-i renoveze casa părintească, susține că nu a fost plătit în întregime pentru lucrare. De asemenea, Florin Talpan este invinuit pentru comportamentul tiran de care a dat dovadă, apelând de mai multe ori la amenințări.

Costel Iacob: „Mi-a spus cineva: 'Ăsta-i periculos tare și te omoară în casă!'”

„Toate au fost bune și frumoase până când s-au terminat bănuții. Am făcut și-un beci, muncă multă până în decembrie… Mi-a promis că îmi dă banii pe 12-13 decembrie și l-am sunat. I-am spus că nu am bani nici de brăduț la copii: ‘Ce bani?! Nu ți-am dat 200 de milioane?! Băi, fii cuminte că ai venit cu oameni la negru!’. 'Mi-ați dat 200 de milioane, recunosc, dar prețul a fost de 10.000 de euro și au mai rămas câteva zile doar de pus tabla pe un gard! E la mintea prostului, te duci și prinzi tabla cu șurubele'.

Am stat un pic cu frică… Poate are putere mare. Să nu pună vreun ucrainean să mă omoare! Am familie, am trei copii, eu aș abandona… Dar când l-am văzut pe la televizor cât e de credincios și cât e de sfânt… Și eu sunt creștin ortodox și merg la biserică.

I-am pus țevile, am turnat, am decofrat, a ieșit foarte bine și a fost super-mulțumit. Apoi m-am pierdut când mi-a spus cineva: 'Ăsta-i periculos tare și te omoară în casă!'. Tata de 80 de ani care m-a ajutat la lucrări, soția, copiii au plâns de sărbători! N-am avut bani nici de brad!

Credeți-mă că am împrumutat bani și am plătit toți oamenii… Tot ce-am luat de la domnul Talpan am plătit materialele, tata săracul n-a văzut niciun leu. Am frică, dar vă spun sincer, am fost la el… M-a amenințat și mi-a zis să-mi văd de treaba mea, că n-am făcut lucruri de calitate. I-am zis: 'Arătați-mi unde nu-i calitatea și remediez!'. A vorbit foarte urât. Nu înjura, dar spunea că nu i-am făcut lucru de calitate.

O mizerie de om ca să mă descarc așa, nu mai suport nici să-i aud vocea! Toată iarna am stat fără bani, credeți-mă! Am lucrat la negru și i-am făcut acte, pentru că domnul nu a acceptat. Vreau să știe lumea cine e Florin Talpan!

V-am spus, jur cu mâna pe Biblie: tot ceea ce spun e adevărat! N-am de ce să spun minciuni. Eu tare vreau să ajung la domnul Gigi Becali.

Pot să spun că e un torționar de-ăsta… A promis că mă angajează în Armată! A tușit taică-miu pe acolo un pic, mi-a zis: 'Costele, îl duc la București la doctor! Am relații pe oriunde!'. Eu am probleme cu dantura: 'Costele, implanturi la București!' Scurt!. Așa am prins încredere în el.

Și să vă spun de ce am frică de el. A oprit o mașină de poliție acolo pe drum și i-a certat că au trecut cu viteză. Mă gândeam așa că poate pune pe cineva, un ucrainian, cum ziceam, și m-o omorî pentru 2.000 de euro! I-a amenințat și pe băieți: 'Voi știți cât e amenda de om?!' Am muncit ca în lagăr! Până și cafeaua ne-a dat-o cu apă de ploaie. Încă ceva, nu a avut autorizație de construcție! El poate și-a scos pe urmă, dar la acea dată, când noi am făcut lucrări, nu avea!”, a declarat Costel Iacob pentru Fanatik.

Florin Talpan respinge acuzațiile fostului angajat

Contactat pentru un punct de vedere, Florin Talpan a respins acuzațiile lansate de Costel Iacob. Juristul Clubului Sportiv al Armatei chiar susține că i-a achitat acestuia mai mult decât trebuia pentru lucrarea efectuată.

„Spuneți-mi și mie, ați început o propagandă de discreditare a mea? M-am luat de Becali, ce să povestesc… Știți care e adevărul în acea problemă? Acel personaj nu mi-a făcut lucruri de bună calitate, nu mi-a făcut… Eu i-am plătit mult mai mult decât mi-a făcut lucrarea!

Dar tot văd că presa cade în această campanie de denigrare a mea. V-am răspuns, mergeți la fața locului și o să vedeți. Nu mă poate obliga să lucrez în continuare să-mi facă lucrarea, nu mai vreau eu să lucrez cu el, pentru că nu lucrează de calitate. Asta e problema. Dar lucrurile nu vor rămâne așa. Eu nu sunt de acord să mă denigreze toată lumea și eu să fac cum zice toată lumea”, a declarat Florin Talpan pentru aceeași sursă.