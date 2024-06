Tehnicianul român a fost însoțit atât de soția sa și Thiago, dar și de băiatul ce mare, Mario Mutu. Cu ocazia reunirii familiei, Adrian Mutu a publicat o fotografie în care apare alături de cei patru copii.

Adrian Mutu are două fete cu fosta soție, Consuelo Matos Gomez. Adriana urmează să împlinească 18 ani, în timp ce Maya are 15 ani.

"Cea mare are graduation party. Termină liceul. E și ziua ei pe 11, face 18 ani. Trebuie să mergem toți, să fim alături de ea. Mergem toți. Eu, cu Sandra, cu Thiago, cu Mario. Nu trebuie să fim toată lumea lângă ea?

Gândește-te, eu am o relație cu Sandra de aproape 10 ani. E normal că și copiii mei… Sandra s-a înțeles de la început cu fetele. Erau mici ele, aveau opt ani… Și, încet-încet, și cu copiii, când a venit Thiago, s-au văzut și… Cu Mario se cunoșteau de dinainte. Eu cred că e ceva normal și civilizat. Mai ales că ei, acum, sunt mari, 22, 18…", a spus Adrian Mutu, citat de Fanatik.

Jose Mourinho a spus un singur lucru despre Adrian Mutu

”The Special One” a fost întrebat despre carierele de antrenor ale lui Adi Mutu și Cristi Chivu. Despre fostul fundaș a vorbit în termeni laudativi, Mourinho s-a limitat să spună că nu urmărește parcursul celui poreclit ”Briliantul”.

„Nu am urmărit foarte mult cariera lui Mutu ca antrenor. Pe a lui Cristian am urmărit-o pentru că am fost în Italia în același timp, s-a descurcat foarte bine la nivel de academie, a arătat că are toate condițiile ca să fie un antrenor bun la nivel profesionist.

Lui Adrian îi urez să fie bine, dar nu-i urmăresc cariera de antrenor”, a spus Jose Mourinho, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV.