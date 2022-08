Spectacolul a fost la el acasă în tribunele din Giulești, acolo unde fanii au făcut o atmosferă incendiară. Atenția a fost atrasă însă și de o prezență feminină în tribune, una specială. După ce Sandra Mutu a furat privirile tuturor cu apariția spectaculoasă de la meciul cu FC Argeș, din etapa a patra, de această dată, soția lui Dan Șucu a fost în centrul atenției.

Diana Șucu, soția acționarului de la Rapid, a făcut senzație în tribunele din Giulești, camerele îndreptându-și atenția asupra ei cu fiecare ocazie. Soția lui Dan Șucu s-a îmbrăcat în culorile clubului, optând pentru o rochie alb-vișinie. Diana și-a postat pe Instagram soțul bucurându-se în timpul meciului, fiind și el, la rândul său, îmbrăcat în culorile clubului.

Cei doi sunt căsătoriți din anul 2005, fiind a doua soție a lui Dan Șucu, după căsnicia cu Camelia Șucu.

Dan Șucu și-a convins soția să îi lase pe băieți la fotbal

Diana a povestit recent că soțul său a convins-o să îi lase pe băieți la fotbal, asta după ce ea a insistat ca copiii să joace tenis.

„Eu nu mi-am dorit ca băieții mei să joace fotbal. Dan mi-a explicat că trebuie să fie în primul rând buni la matematică, apoi să facă fotbal, pentru că au nevoie de validare. Eu m-am împotrivit cu toată ființa, i-am dus la pian, la tenis, la pictură.

Dar am înțeles că trebuie să facă mișcare și acum joacă la Rapid. Am înțeles că trebuie să fie validați. Îi pedepseam, îi duceam cu forța la tenis, dar am înțeles. Eu sunt colerică, dar Dan mă calmează”, a declarat Diana Șucu, la PRO TV.