În octombrie 2023, fotbalistul a devenit tată pentru a doua oară, după naşterea fetiţei sale Mavie, în Brazilia.

Neymar și Bruna Biancardi s-au despărțit la scurt timp după fericitul eveniment din viața lor, din cauza infidelităților sportivului, însă păstrează o relație amicală pentru copil.

Cu ocazia împlinirii a șase lui, familia și apropiații micuței Mavie au organizat o petrecere pentru a o sărbători.

Pe rețelele de socializare au apărut imagini și clipuri de la eveniment, în care se observă și telefonul lui Neymar, deschis pe un joc de poker, ceea ce a stârnit numeroase reacții.

"Acest băiat e terminat. Joacă poker de ziua copilului", "Cineva să-l ajute", "Nu arată deloc bine" sunt doar câteva dintre comentariile de pe rețelele de socializare.

this guy neymar is absolutely finished

bro is gambling on poker in the middle of his daughters birthday ???????????????? pic.twitter.com/3bQ3MWrIty