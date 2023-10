Dumitru Dragomir vrea să dea lovitura! Investiție colosală, după ce a cumpărat pământ de 4 milioane de euro de la Gigi Becali

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal va investi 35 de milioane de euro pentru a contrui pe pânămtul achiziționat de la Gigi Becali blocuri, cu apartamente de lux și piscină la ultimul etaj.

„Nu mai am treabă cu el, am cumpărat pământ de la el, m-a rupt cu prețul. Nu am zis că m-a păcălit. Am cumpărat 12.000 de metri pătrați pe malul unui lac și m-au costat aproape patru milioane de euro. Cum mergi spre Pipera, treci peste un pod. În dreapta imediat e cel mai bun loc din București.

Fac 320 de apartament. În față la Otopeni ori fac 2.000 de apartamente, ori fac 600 de vile. Am nouă hectare acolo. Muncesc și trec printr-o perioadă grea pentru că nu se vând apartamentele acum din cauza războaielor.

Este cel mai bun loc. Am drum aici de 16 metri, iar aici de 21 de metri, iar eu fac aici pe colț. Deasupra lacului, fac piscină la etajul 12. Am aprobare. Cu totul mă costă 35 de milioane”, a spus Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.

ÎCCJ dispune începerea procesului în dosarul privind drepturile de televizare a meciurilor de fotbal din Liga 1

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis începerea judecăţii în dosarul privind drepturile de televizare a meciurilor de fotbal din Liga 1, în care sunt inculpaţi, printre alţii, fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir şi fostul director RCS – RDS, Ioan Bendei. Magistraţii au respins cererile de restiuire a cauzei la procuror şi au mai decis că dosarul va fi judecat de Curtea de Apel Bucureşti.

“Respinge cererile de excludere a probelor şi de constatare a nelegalităţii actelor de urmărire penale, formulate ulterior pronunţării încheierii de cameră preliminară din data de 20 iunie 2023. Respinge cererile de restituire a cauzei la procuror.

Constată legalitatea sesizării Curţii de Apel Bucureşti cu rechizitoriul nr. 326/P/2016 din data de 21.08.2017 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, astfel cum au fost stabilite şi excluse prin încheierea din data de 20 iunie 2023 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală”, a transmis, marţi, ÎCCJ.

Instanţa a mai dispus începerea judecăţii în această cauză.

“Dispune începerea judecăţii în cauza având ca obiect acuzaţiile aduse inculpaţilor Bădiţă Florin Bogdan, Bendei Ioan, SC Bodu SRL, Dragomir Dumitru Bogdan, Dinei Mihai, Dragomir Dumitru, SC Intergrasoft SRL, Oprea Alexandru, RCS & RDS SA şi Bulgac Serghei prin rechizitoriul nr. 326/P/2016 din data de 21.08.2017 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie.

Trimite dosarul Curţii de Apel Bucureşti, pentru începerea judecăţii în cauză”, a mai precizat sursa citată.

Decizia ÎCCJ este definitivă.

Fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal Dumitru Dragomir şi fostul director al RCS - RDS SA Ioan Bendei au fost trimişi în judecată, în august 2017, pentru luare de mită şi complicitate la spălare de bani şi respectiv dare de mită şi complicitate la spălare de bani.

Potrivit DNA, Dumitru Dragomir a pretins 3,5 milioane de euro (din care a primit 3,1 milioane de euro), de la Ioan Bendei, “în scopul atât de a îndeplini, cât şi de a nu îndeplini acte privitoare la îndatoririle sale de serviciu, precum şi de a îndeplini acte contrare acestora”.

În acelaşi dosar, au fost trimişi în judecată, în stare de libertate, Florin-Bogdan Bădiţă, la data faptelor administrator al SC BODU SRL, pentru complicitate la luare de mită şi spălare de bani, Bogdan-Dumitru Dragomir, la data faptelor asociat unic al SC BODU SRL, pentru complicitate la luare de mită şi complicitate la spălare de bani, S.C. BODU SRLpentru complicitate la luare de mită şi spălare de bani, S.C.RCS - RDS SA pentru dare de mită şi spălare de bani, Alexandru Oprea, fost director general şi preşedinte al consiliului de administraţie al S.C.RCS & RDS SA pentru complicitate la dare de mită, Mihai Dinei, la data faptelor coordonatorul activităţii juridice a S.C.RCS - RDS SA pentru complicitate la dare de mită şi la spălare de bani, Bulgac Serghei, fost director general al SC RDS - RCS pentru spălare de bani şi SC INTEGRASOFT SRL, la data faptei deţinută de SC RCS - RDS SA) pentru complicitate la spălare de bani.

Potrivit rechizitoriului întocmit de către procurori a reieşit că, referitor la infracţiunile de dare şi luare de mită, în perioada aprilie 2009 - mai 2011, în scopul de a îndeplini ori de a nu îndeplini acte privitoare la îndatoririle sale de serviciu, precum şi de a îndeplini acte contrare acestora, Dumitru Dragomir, în calitate de preşedinte al LPF, cu sprijinul lui Florin Bădiţă, Bogdan-Dumitru Dragomir şi Bodu SRL, a pretins 3,5 milioane de euro de la Ioan Bendei, din care a primit 3.100.000 de euro de la RCS - RDS SA. Banii primiţi au fost daţi sub forma unor plăţi făcute în cadrul unui contract de asociere în participaţiune, încheiat în 15 august 2009, pentru finanţarea afacerii Crystal Palace Ballrooms.

"Contractul respectiv a fost încheiat între societăţile Bodu SRL, deţinută de Dumitru Dragomir şi RCS & RDS SA, inculpatul Bendei Ioan beneficiind de sprijinul inculpaţilor Dinei Mihai şi Oprea Alexandru, administratori ai RCS & RDS SA. Banii respectivi au fost pretinşi şi primiţi de inculpatul Dumitru Dragomir în contextul executării, în perioada respectivă, a unui contract de cesiune a drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal din LIGA 1, încheiat la data de 8 aprilie 2008 între L.P.F. şi consorţiul constituit din societatea SC RCS & RDS SA, administrată de inculpatul Bendei Ioan şi o altă societate", precizează DNA în comunicatul de marşi.

În ceea ce priveşte infracţiunea de spălare de bani, DNA menţionează că în perioada 2015 - 2016, pe parcursul urmăririi penale desfăşurate în această cauză, între societăţile RCS - RDS SA, reprezentată de Serghei Bulgac, în calitate de administrator şi director general (care a beneficiat de sprijinul lui Bendei Ioan şi al Dinei Mihai) şi Bodu SRL, reprezentată de Bădiţă Florin-Bogdan (care a beneficiat de sprijinul lui Dumitru Dragomir şi al lui Bogdan-Dumitru Dragomir) şi alte persoane juridice s-au încheiat mai multe acte juridice în legătură cu contractul de asociere în participaţiune din data de 15 august 2009.

"A rezultat că patru dintre aceste acte juridice reprezintă, în parte, forme alternative tipice de spălare de bani, prin care s-au stabilit raporturi juridice nereale, pentru a disimula adevărata natură a existenţei sumei de 3.100.000 euro în patrimoniul societăţii Bodu, dar şi în scopul de a ajuta persoanele care au săvârşit infracţiunile de dare şi luare de mită să se sustragă de la urmărire penală. Practic, în urma unor operaţiuni juridice complexe, a fost schimbată natura sumelor plătite, acestea fiind transferate artificial înapoi în patrimoniul RCS - RDS", notează procurorii.

Concret, în cursul anului 2008, la nivelul LPF s-a organizat o licitaţie având ca obiect cesiunea drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal din cadrul competiţiei Liga I "PARTENER”, în sezoanele competiţionale 2008-2009, 2009-2010 şi 2010-2011. În urma desfăşurării licitaţiei cu strigare, consorţiul de firme din care făcea parte SC RCS - RDS SA a fost declarat câştigător, preţul de adjudecare fiind de 101.150.000 euro (inclusiv TVA). În 2009, în contextul crizei economice, asocierea de firme a solicitat LPF acordarea unor condiţii contractuale mai avantajoase, susţin procurorii DNA.

"În aceste împrejurări, inculpatul Dumitru Dragomir, urmărindu-şi interesul personal, întrevăzut din iminenta neîndeplinire a obligaţiilor contractuale ale consorţiului, a solicitat reprezentanţilor SC RCS - RDS SA să intre într-un parteneriat de afaceri cu firma pe care acesta o controla. Prin urmare, pentru a-l determina pe inculpatul Dumitru Dragomir să susţină interesele SC RCS & RDS SA la nivelul L.P.F., în legătură cu executarea contractului de cesiune a drepturilor de televizare, la data de 15 august 2009, între SC Bodu SRL-societate controlată de preşedintele L.P.F. şi reprezentată de inculpatul Bădiţă Florin-Bogdan şi SC RCS & RDS SA s-a încheiat un contract de asociere în participaţiune. Conţinutul contractului a fost anume conceput de părţi astfel încât să creeze aparenţa unei asocieri tipice şi să mascheze cât mai bine voinţa lor reală, aceea de a da, respectiv de a lua mită", precizează DNA.

Potrivit comunicatului citat, în baza acestui contract, în perioada 18 august 2009 – 10 mai 2011, SC RCS - RDS SA a plătit către SC Bodu SRL, în 27 de tranşe, suma de 3.100.000 euro (13.059.290 lei), iar între 2015 şi 2016, părţile implicate în încheierea contractului de asociere în participaţiune au acţionat pentru "spălarea” şi "curăţarea” sa de caracterul infracţional, în scopul disimulării originii ilicite a acestuia.

"Astfel, între SC RCS - RDS SA, SC Bodu SRL şi Sc Integrasoft Srl au fost încheiate mai multe acte juridice, părţile preocupându-se exclusiv să confere contractului de asociere în participaţiune un caracter licit, în special în privinţa sumei de 3.100.000 euro, plătită în condiţiile de mai sus. Aceste operaţiuni, care s-au derulat până în anul 2016, au condus în final la cumpărarea de către SC RCS - RDS SA a afacerii care a stat la baza contractului de asociere. În vederea confiscării speciale, procurorii anticorupţie au instituit măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor ce aparţin societăţilor comerciale BODU SRL (până la concurenţa sumei de 16.771.659 lei) şi RCS & RDS SA (până la concurenţa sumei de 13.714.414 lei)", se mai arată în comunicatul DNA.