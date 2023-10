Dragomir și Porumboiu, la cuțite! Fostul președinte al LPF a trecut la amenințări: „Dacă mă apuc de el, se otrăveşte singur!”

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a luat „foc”, după ce Adrian Porumboiu l-a atacat public.

Dragomir amenință că va scoate la lumină lucruri neștiute despre fostul conducător din Moldova dacă acesta va continua cu atacurile la adresa sa.

„E ultima oară când mai vorbesc de Porumboiu. Dacă deschid cutia Pandorei, văd că el vrea să o deschidă. A stat doi-trei ani de zile conducător și se dă conducător. Nu vreau să mai vorbesc, dacă vorbesc… Seara a fost cu cineva la mine la hotel, nu spun cu cine. Îmi spune seara că el are demnitate… De ce nu sunt supărat pe Gigi? Gigi mi-a zis că nu trăiește dacă nu te dau afară, Ștefan la fel.

Am mâncat cu Porumboiu seara, nu a plătit niciodată. Le dădea la ospătari, e altceva, dar notă de plată niciodată. El plătea de cinci ori la ospătari. Îl întreb, ce faci mâine? Îmi zice că vine, că mă votează. A venit directorul lui, cu care e el în scandal acum. Mi-a zis că i-a Adi să votez cu Gino. I-am zis să se ducă de aici, că am stat cu el aseară la masă. Am zis să îl sun, dar mi-a zis că a plecat din țară. Aseară am fost cu el, am jucat poker. Nu există, eu nu cred asta.

Dragomir îl amenință pe Porumboiu

(n.r. – Porumboiu d-aia zice că îl lauzi pe Paszkany, că ești frate cu el și că l-ai ajutat să ia titlul) Du-te, bă, Paszkany m-a dat afară! Porumboiu vorbește numai prostii. Dacă mă apuc de el… Să tacă din gură! Nu vreau să îi fac rău nici lui, nici familiei lui, mai ales că nevasta a fost prietenă cu soția. El s-a luat de mine, iar eu nu l-am jignit.

Îl fac de Nufărul nu îl curăță. Nu mai iese pe stradă. Am fost prieteni, dar el văd că nu încetează. Dacă vrea să deschid cutia Pandorei… Ne facem de râs! Familiile, toate alea.

(n.r. – așa multe lucruri știi despre el?) Probleme de moralitate, mă, băiatule, în primul rând. M-a jignit acum. Fii atent cum a zis. El nu și-a dat seama că a făcut o mare greșeală. ‘Ce, domne, mi-a dat Ponta 129 de milioane la cluburi, amnistie fiscală’. Știi ce e ăsta? Nu doar abuz în serviciu. Să dai 129 de milioane? Dacă se sesizează DNA… Ce ‘așteptam să își facă Dragomir încă 2-3 săli de nuntă cu Digi?’

Dacă mă apuc de el, dacă spun cu cine venea la mine în hotel, ce se întâmpla… Se otrăvește! Să mă lase în pace! Eu pusesem batista pe țambal. Am fost supărat. Îi spun public să nu îmi mai dea telefon niciodată în viața lui.

Mă împacasem cu el, dar ca să îmi spună chestiile astea? Nu am nimic cu el, nu pot să îi facă rău, dar dacă pedalează în continuare sunt în stare să mă degradez și eu”, a spus Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.

Dumitru Dragomir, fost jucător de fotbal, a deținut roluri importante în lumea fotbalului și în arena politică. El a fost președintele Ligii Profesioniste de Fotbal din România între anii 1996 și 2013, și a servit ca deputat pentru PRM în perioadele legislative 2000-2004 și 2004-2008.