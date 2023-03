O săptămână în care concurenții au avut de luptat și mai mult, având jocuri de Recompensă, pe lângă cele deja cunoscute de Imunitate și Comunicare. O săptămână care s-a încheiat cu o nouă eliminare, aseară, pe PRO TV. Pentru cei rămași, imprevizibilul și neașteptatul pregătesc noi surprize.

Ieri, jocul pentru Comunicare a început cu o surpriză dulce din partea lui Daniel Pavel care le-a oferit bomboane de ciocolată, dar și o veste care i-a încărcat cu emoție și lacrimi: câștigătorii au avut șansa de a vorbi cu o femeie iubită din viața lor, telefonic. Cei care au reușit să se impună au fost, încă o dată, Războinicii. Iar aceștia au avut parte de o bucurie incredibilă, auzindu-și soțiile, iubitele sau mamele.

Dacă pentru unii a fost bucurie, pentru ceilalți a fost tristețe. Faimoșii s-au întors în sala de Consiliu pentru a vedea cine va pleca acasă. Carmen Grebenișan, Crina Abrudan, DOC și Ada Dumitru erau cei care se aflau în pericol, însă pe lângă această teamă, tribul a profitat de moment pentru a discuta și conflictele care-i apasă.

Cea pentru care flacăra s-a stins este Crina Abrudan, chiar concurenta care a intrat cel mai târziu în show dintre cei nominalizați. Înainte de a pleca, aceasta a spus: ”Nu am niciun regret, am venit strict pentru mine. Nu am venit să demonstrez ceva cuiva. Am venit pentru că urmăream formatul de mult și-mi doream să ajung aici. Nu știu dacă este devreme să plec, doar Universul știe și a decis ce este mai bine pentru mine”.

Anunțul final al serii a fost oferit de către Daniel Pavel care le-a arătat două simboluri, unul albastru și unul roșu: ”Aceste două simboluri fac parte integrantă din viețile voastre. Vor fi ascunse în insulele voastre. Voi trebuie să le căutați, iar cel care găsește simbolul, să-l păstreze, fără să spună tribului că l-a găsit. Importanța lor este colosală, schimbă foarte mult din dinamica”. Despre ce este vorba, vom afla în următoarele ediții.