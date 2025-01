Loris Karius câștigă mai puțin decât partenera sa

The Sun anunță că portarul german va câștiga doar 125.000 de lire sterline până la finalul sezonului. Pe săptămână, asta ar însemna aproximativ 5.700 de lire sterline, la jumătate decât primesc jucătorii cu cele mai mari salarii de la Schalke 04.

Soția lui Lorius Karius, Diletta Leotta, are un salariu de 840.000 de lire sterline pe an la postul de televiziune DAZN, sumă la care se adaugă și câștigurile din numeroasele contracte de publicitate și proiecte personale pe care le are.