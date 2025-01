Kansas City a trecut de Buffalo Bills (32-29), în timp ce Philadelphia a învins Washington Commanders (55-23). Ca şi în urmă cu doi ani, Kansas City Chiefs şi Philadelphia Eagles se vor înfrunta în Super Bowl 59 pe 9 februarie la New Orleans. În 2023, Chiefs au câştigat (38-35).

Echipele de fotbal american Kansas City Chiefs şi Philadelphia Eagles vor juca finala Super Bowl din 9 februarie, de la New Orleans, LIVE pe VOYO .

Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles: ședință foto incendiară a lui Paige Spiranac

În 2022, Paige Spiranac a fost desemnat "cea mai sexy femeie din lume" de către revista Maxim. Vedeta de 31 de ani a publicat câteva imagini în care apare îmbrăcată în costume cu cele două formații care vor participa la Super Bowl 2025.

Fosta jucătoare de golf profesionistă a primit titlul de "cea mai sexy femeie din lume" în luna iunie a anului 2022. Paige Spiranac a povestit că viața i-a fost schimbată complet după ce a primit distincția din partea revistei Maxim și a dezvăluit cum a trăit totul, într-o sesiune de întrebări și răspunsuri făcută cu cei 4 milioane de urmăritori de pe Instagram.

"Am fost destul de norocoasă în cariera mea și a fost o ascensiune bună, în ciuda faptului că toată lumea credea că nu voi avea succes. Însă în acest an a avut loc o schimbare majoră pentru mine, cred că e și datorită faptului că am primit atenție extrem de multă cu Maxim, în afara sportului și golfului", a spus conform Daily Star.