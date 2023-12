Sanni Hakala (26 ani) trece prin momente extrem de dificile, după ce s-a accidentat grav la ultimul meci. Hakala, căpitanul echipei HV71, se afla pe gheață la meciul din liga feminină de hochei din Suedia, împotriva lui Djurgardens, când a avut loc incidentul șocant.

Jucătoarea finlandeză s-a izbit violent de bara porții în timpul unui atac, rănindu-se serios la gât. A fost scoasă pe targă de pe teren și dusă de urgență la spital, unde a fost operată, în timp ce meciul a fost amânat.

HV71 captain Sanni Hakala crashed into the post and injured her neck.

She has now had surgery, and is unfortunately paralysed from the chest down. pic.twitter.com/sB8oMZElsE