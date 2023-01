A evoluat la Cupa Mondială, iar acum a ajuns să doarmă pe străzi și să cerșească pentru hrană

De 13 ani, sportivul se află în șomaj, iar de 6 ani acesta nu mai are o locuință permanentă, petrecându-și majoritatea timpului pe străzi și pe la diverse adăposturi.

Paul James a evoluat pentru Toronto Blizzard, Hamilton Steelers, Doncaster Rovers, Ottawa Intrepid și London Lasers, iar în 1986 a participat cu naționala Canadei la Cupa Mondială de fotbal.

"Tot ce am (n.r. câteva haine, pături și un iPad mic cu ecranul crăpat) țin într-o geantă de sport neagră", a declarat canadianul, potrivit publicației Ole.

Paul James played at a World Cup, is an Olympian, and went to the same school as Gareth Bale. Now, he's on the streets of London.

I've spent a lot of time with him over the past few months. This is his story.https://t.co/RzDGt5Yfai pic.twitter.com/LXLAxFvSQr