Tragedie in sportul international! Un jucator de doar 24 de ani a murit din cauza unui foc de artificii! Ce s-a intamplat  

Un tanar jucator de hochei din Statele Unite a murit!

Portarul lui Columbus Blue Jackets, Matiss Kivlenieks, a murit la 24 de ani dupa ce a cazut pe beton si s-a lovit la cap in timp ce se afla in apropierea unui foc de artificii, cu ocazia zilei de 4 iulie, cand in SUA se sarbatoreste Ziua Independentei, anunta ESPN.

Jason Meier, locotenent la departamentul de Politie din Novi a oferit detalii despre tragicul incident.

"Din cate se pare, a fost o problema cu focul de artificii, iar asta a cauzat ca un grup de oameni sa fuga din jacuzzi-ul in care se aflau, inclusiv persoana decedata, care a alunecat si s-a lovit cu capul de beton", a spus Meier pentru sursa citata.

Politistul a spus ca un anumit tip de focuri de artificii s-a inclinat intr-o parte, iar asta a provocat un incendiu. Ajutoarele au ajuns in 4 minute si 38 de secunde de la apelul la 911 primit. Kivlenieks a fost transportat la un spital local, iar acolo i-a fost contactat decesul.

"Suntem socati si intristati de pierderea lui Matiss Kivlenieks, si le transmitem sincere condoleante familiei si prietenilor sai, in aceasta perioada grea. Kivi a fost un tanar incredibil, care intampina fiecare zi si pe toata lumea cu un zambet, iar impactul pe care l-a avut in cei patru ani petrecuti la organizatia noastra nu vor fi uitati", a spus John Davidson, presedintele departamentului de hochei al lui Blue Jackets.