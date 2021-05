Tragedie in China! 21 de persoane au murit din cauza frigului la un maraton de 100 de km 

Cursa se desfasura in zona montana si avea loc pe parcursul a 100 de kilometri!

La ultramaratonul din China s-au inscris 172 de participanti, care trebuiau sa alerge mai bine de 100 de kilometri prin munti. Cursa a fost intrerupta, dupa ce multi dintre ei au prezentat semne de hipotermie si probleme fizice dupa ce temperaturile au scazut brusc.

Afectati de ger si ploaia inghetata, multi dintre alergatori au disparut, iar echipajele de salvare au confirmat moartea a pana la 21 de alergatori, anunta Reuters. Autoritatile au strans o echipa de peste 1 200 de persoane in incercarea de a gasi un alt participant, care ramane in continuare disparut.

Guvernul local a anuntat ca 151 de participanti sunt in siguranta, chiar daca au suferit mici leziuni. Salvamontii au spus ca principala problema a fost scaderea brusca a temperaturii aproape de zero grade, in timp ce hainele alergatorilor nu erau adecvate si nu i-au putut proteja.