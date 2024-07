"De când am început acest ciclu olimpic, gândul nostru şi obiectivul nostru principal pe care l-am anunţat de fiecare dată este o medalie la Paris. Este un vis, o dorinţă dintotdeauna, această medalie olimpică pentru tenisul de masă românesc, pentru că prea de multe ori am trecut pe lângă medalie. Şi la ultima ediţie am obţinut două locuri 5. Noi la tenis de masă suntem foarte încrezători, pentru că dacă lucruri funcţionează bine şi vom avea o tragere la sorţi cu puţin noroc, suntem aproape de visul nostru dintotdeauna.

Sunt ani de zile, prea mulţi aş spune, de când aşteptăm această medalie olimpică şi sper eu să vină la Paris, cu atât mai mult cu cât pentru antrenorul Viorel Filimon ediţia de la Paris va fi ultima. Rar vom mai întâlni asemenea oameni dedicaţi tenisului de masă cum este el. Iar pentru el medalia olimpică ar fi încununarea muncii depuse de atâta vreme... pentru că el este antrenorul lotului de la sfârşitul anului 2003", a afirmat Romanescu.

În opinia sa, România are şanse la medalii la trei probe: echipe feminin, simplu feminin şi dublu mixt.

"De data aceasta atacăm trei probe, mă refer la dublu mixt, simplu feminin şi echipe feminin. Deci avem şanse de medalie la toate aceste trei probe. Să nu uităm că acum echipa României se află pe locul 4 în clasamentul mondial, deci vom fi favoriţi la tragerea la sorţi. Apoi la dublu mixt suntem pe 8, iar la simplu Bernadette ocupă locul 9-10 mondial. Ca şi la alte sporturi, şi la tenis de masă calificarea la Jocuri este foarte, foarte grea. Însă reuşita noastră a venit ca urmare a muncii depuse de noi în ultimii trei ani. Deci nu e muncă depusă în ultimele luni, ci e începută de la startul noului ciclu olimpic. Cred că şi la ediţia de la Paris vom asista la un duel România - Asia... asta pentru că am rămas cam singurii care nu am naturalizat sportivi din Asia. Noi rămânem pe redute şi încercăm să arătăm lumii că suntem la fel de buni şi poate chiar mai buni ca asiaticii. Asta pentru că în ultimii ani am arătat că îi putem învinge la anumite probe, la anumite competiţii", a precizat el.

Echipa feminină a României pentru JO de la Paris va fi alcătuită din Bernadette Szocs, Elizabeta Samara şi Adina Diaconu, în timp ce Andreea Dragoman va fi rezervă.

"În echipa feminină a fost nominalizată şi a treia componentă, este vorba despre Adina Diaconu. Dar antrenorul Viorel Filimon are posibilitatea şi în funcţie de ce se întâmplă în primul meci să schimbe, adică să intre rezerva Andreea Dragoman în locul Adinei. Dar aici este o strategie pe care şi-o face antrenorul la momentul respectiv. Proba pe echipe de la Jocurile Olimpice se desfăşoară diferit faţă de cum se joacă la Europene sau Mondiale. Asta înseamnă că se începe cu meciul de dublu. Iar cei care joacă dublu, nu mai pot juca decât un singur meci la simplu. Şi atunci, după cum se ştie, la noi Bernadette Szocs nu va face sigur dublu pentru că ea trebuie să joace cele două meciuri de simplu. Iar în situaţia asta trebuie găsită formula unui dublu care să joace foarte bine şi să aducă punctul necesar. Iar în ultima perioadă noi la dublu am antrenat cuplul Elizabeta Samara - Adina Diaconu", a spus preşedintele.

Lotul olimpic al României s-a pregătit în ultimele luni pe mesele pe care se va desfăşura concursul de la Paris.

"Într-adevăr, ştim toţi că banii nu au fost nici anul acesta destui şi probabil că nu vor fi multă vreme. Suntem clar subfinanţaţi, şi mă refer aici la tot sportul românesc, însă ca să fiu cinstit, tot ceea ce şi-a propus pentru pregătire echipa olimpică de tenis de masă s-a realizat. Am primit tot ceea ce ne-am propus şi ne-am dorit de la ANS şi COSR.

Chiar COSR ne-a ajutat şi am achiziţionat nişte mese de tenis de masă pe care se va juca la Jocurile Olimpice de la Paris. Sunt nişte mese noi, apărute în luna februarie, şi sunt puţin diferite, aşa ne-au spus sportivii. Şi atunci am fost nevoiţi să facem această investiţie pentru a ne pregăti pe aceleaşi mese şi cu aceleaşi mingi ca la Paris. Iar pentru noi sprijinul acesta, venit de la COSR, contează foarte mult", a explicat Romanescu.

Preşedintele FRTM este optimist în ceea ce priveşte numărul de medalii pe care îl va obţine România la Paris, spunând că va fi mai mare decât cel de la precedenta ediţie a Jocurilor Olimpice (4).

"Văzând ceea ce se întâmplă şi la celelalte ramuri sportive, modul de pregătire, atitudinea, dorinţa tuturor din ultimii ani, eu spun că la Paris e posibil să depăşim numărul de medalii cucerit de România la Tokyo 2020. Eu sper ca numărul să fie undeva între estimarea federaţiilor şi estimarea COSR... De altfel, şi estimarea făcută de compania de cercetare internaţională (n.r. - Nielsen Gracenote) a fost de 9-10 medalii. Să dea Dumnezeu să fim acolo. Deci automat şi în clasamentul pe naţiuni vom fi mai sus de 46", a mai afirmat Cristinel Romanescu.

Jucătorul Ovidiu Ionescu, cel care formează cuplu cu Bernadette Szocs în proba de dublu mixt, a declarat, pentru AGERPRES, că este încrezător că tenisul de masă românesc se va întoarce de la Paris cu medalia olimpică mult visată.

"Urmează o ediţie interesantă a Jocurilor, pentru că în poziţia în care sunt eu acum, ca de altfel întreg lotul de tenis de masă, nu am fost niciodată. Mă refer la poziţiile din clasamentul mondial în momentul de faţă. Iar ele ne oferă încredere că putem obţine un rezultat mare la Paris şi să obţinem, la orice probă, mult dorita medalie olimpică. Pentru că această medalie o aşteaptă tenisul de masă românesc dintotdeauna, a devenit aproape o obsesie pentru noi toţi", a afirmat el.

Ovidiu Ionescu susţine că experienţa acumulată în ultimii 14 ani alături de Bernadette Szocs în proba de dublu mixt reprezintă un atu. "Eu sunt într-o formă foarte bună, aşa cum nu am mai fost cred de mult timp. Şansele mele de a urca pe podium sunt la dublu mixt, probă în care sunt doar 16 perechi la start. Iar eu cu Bernadette am reuşit în ultimul an să învingem perechile numărul 2 şi 3 mondial. Aşa că ştim că putem să concurăm cu ei. Însă acum e nevoie şi de şansă, şi de o formă foarte bună la momentul concursului. Sunt aproape 14 ani de când joc împreună cu Bernadette şi cred că ăsta este punctul nostru forte, faptul că suntem uniţi şi că avem foarte multă experienţă împreună. Acest lucru ne uneşte şi ne dă putere în unele momente cheie ale partidelor", a spus sportivul.

Chiar dacă are 35 de ani, Ovidiu Ionescu nu crede că aceasta ar putea fi ultima sa participare la Jocurile Olimpice. "Nu e o ediţie specială pentru mine, nu mă gândesc ca la ultima. Există atâţia sportivi care evoluează la vârste mult mai înaintate. Eu o iau ca atare, niciodată nu ştii ce te aşteaptă mâine. Aşa că eu vreau să savurez Jocurile de la Paris, iar apoi, dacă voi mai putea juca la 1, 2 sau 3 ediţii nu o să zic nu. Însă nu mă gândesc acum la asta, important e să trăiesc prezentul şi să fiu sănătos", a precizat jucătorul care a mai participat în trecut la două ediţii ale JO, Rio 2016 şi Tokyo 2020.

România va participa în concursul de tenis de masă de la Jocurile Olimpice de la Paris în patru probe, cu cinci sportivi: echipa feminină - Bernadette Szocs, Elizabeta Samara şi Adina Diaconu, dublu mixt - Ovidiu Ionescu/Bernadette Szocs, simplu feminin - Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara şi simplu masculin - Ovidiu Ionescu şi Eduard Ionescu.

România nu a cucerit nicio medalie olimpică la tenis de masă, participând pentru prima oară la această disciplină sportivă la ediţia din 1992 de la Barcelona. La Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, România a obţinut două locuri 5, la dublu mixt prin Bernadette Szocs şi Ovidiu Ionescu, şi la echipe feminin prin Daniela Dodean-Monteiro, Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara.

România va fi reprezentată de 107 sportivi la Jocurile Olimpice de la Paris, la 18 discipline.

La ediţia Tokyo 2020, România a obţinut patru medalii, una de aur, la dublu vâsle feminin (Nicoleta Ancuţa Bodnar, Simona Geanina Radiş), şi trei medalii de argint, la spadă feminin (Ana-Maria Brânză), dublu rame masculin (Marius Vasile Cozmiuc, Ciprian Tudosă) şi patru rame fără cârmaci masculin (Mihăiţă Vasile Ţigănescu, Mugurel Vasile Semciuc, Ştefan Constantin Berariu, Cosmin Pascari).

Agerpres