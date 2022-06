Răsturnare de situație! Glință, pe cinci. Justin Ress a făcut contestație și i-a fost acordată medalia de aur

Americanul Justin Ress blocase cronometrul cu cel mai bun timp, însă în urma analizei oficialilor FINA a reieșit că Ress nu ar fi câștigat corect.

Justin Ress a făcut contestație în urma descalificării, iar FINA i-a acordat medalia de aur pe care o obținuse Hunter Armstrong.

RESULT UPDATE

Justin Ress has been overturned and finally claimed the Gold medal in the 50m Backstroke Event!

New Full results https://t.co/thJVNqmiiE pic.twitter.com/TwTSkCLPRr