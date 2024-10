Elisabeta Lipă: "Domnul Novak același lucru l-a făcut în 2021 la Tokyo"

"Domnul Novak, după cum se ştie, devine om politic. Candidează în Bucureşti şi atunci a învăţat un lucru extraordinar, să dea în cel care este mai bun ca el.

Domnul Novak acelaşi lucru l-a făcut în 2021 la Tokyo.

Eu nu port un război cu domnul Novak, pentru că el mai trebuie să participe la nişte Jocuri Olimpice. Probabil că dacă Parisul îi suna bine, cu mai multe medalii nu mai făcea ceea ce face. Viaţa mea nu se învârte în jurul domnului Novak.

El a stat trei ani în fruntea acestei minister şi nu a făcut nimic, dar nimic. Şi acum îmi reproşează mie că nu am mărit rentele şi că am mărit premierile. El nu a fost în stare să se ocupe de hrana sportivilor, să aibă un cuantum decent, să doarmă pe nişte sume decente, aveau 25 de lei, sau să mănânci cu 30 de lei în ziua de astăzi. Domnul Novak nu este un model pentru mine, vă rog să mă credeţi", a afirmat Elisabeta Lipă.

Lipă: "Nu îmi pare rău că am intrat în politică"



Candidată din partea PSD la alegerile parlamentare, Lipă spune că este victima unui atac politic: "Da, exact, consider că este un atac politic şi când am făcut acest pas în politică am fost avertizată: 'vezi că nu este ca în sport, unde eşti cel mai bun'. Eu rezist, pentru că sunt antrenată, nu degeaba am făcut 24 de ani de înaltă performanţă. Probabil că dacă nu făceam politică nu eram vânată.

Nu îmi pare rău că am intrat în politică, sper să fiu un model şi pentru alţi sportivi care îşi iubesc meseria şi ceea ce fac. În numele nostru nu o să lucreze nimeni, noi trebuie să aducem aceste îmbunătăţiri. Asumată am făcut acest pas şi cu demnitate accept toate provocările. Nu răspund cu jigniri, oricât de jignită aş fi eu nu voi răspunde cu jigniri, pentru că eu am cei şapte ani de acasă. Obiectivele mele sunt de a aduce un plus valoare sportului românesc, pentru că eu cred în copiii noştri. Eu îi văd de când pun prima dată piciorul în sport. Eu ştiu din ce mediu vin, cât de greu îi ţii şi nu poţi să faci asta decât dacă le oferi nişte facilităţi. Altfel, copiii nu mai sunt dispuşi să muncească aşa cum am făcut-o noi".

Discursul Elisabetei Lipă



Prin premierea angajaţilor federaţiilor care au obţinut medalii la Jocurile Olimpice statul îşi arată aprecierea, consideră preşedinta ANS.



"Dacă la patru ani un angajat ia 5.000 de euro, eu zic că şi el este mulţumit şi statul simte că l-a răsplătit, că i-a recunoscut munca. Şi este o muncă titanică să ajungi să obţii rezultate. Aceste liste, când vor primi premierile, vor fi publice. Vor fi toţi, de la toate federaţiile, tot personalul care va intra în posesia acestor prime, asta e clar.

Nimeni nu ia dreptul nici al sportivului, nici al antrenorului, nici al unui membru din colectivul tehnic, ci pur şi simplu o dată la patru ani statul îi recompensează şi pe cei care lucrează în spatele acestor sportivi. Vă imaginaţi că munca este uşoară? Nu. Şi statul a considerat că recompensa şi aprecierea pentru munca lor este să dea un minim de premiu o dată la patru ani", a adăugat Lipă.