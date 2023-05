Ei sunt doi români, piloți de karting din București: David (14 ani) și Bogdan Cosma Cristofor (12 ani). Tot în premieră mondială, la final, ambii au terminat pe podium una din cele mai complexe competiții de gen, cum e cea de la Cremona!

În sfârșit, nu mai e de glumă! Șanse să avem un pilot român în F 1 nu mai e subiect tabu.

Cei mai în formă piloți de karting din România, atât la cursele interne cât și la cele din extern, frații Cosma Cristofor au reușit o premieră în acest weekend la ultima etapă de WSK Super Master Series. Cursa a adunat toți piloții de top din acest domeniu, asemeni Champions League-ului de la fotbal.

În timpul calificărilor competiției de la Cremona, atât David (pilot Kart Republic) cât și Bogdan (pilot Team Driver) au reușit pole position la clasele lor, fapt nemaiîntâlnit încă în istoria curselor de karting internaționale și nu numai.

Finalul de cursă avea însă să mai bifeze o performanță cel puțin la fel de notabilă. Ambii au terminat pe podium cursele la clasele lor fapt ce constituie o premieră pentru istoria forului international de specialitate, FIA.

Ba mai mult, la finalul competiției WSK Super Master Series, concurs început în acest an, pilotul Team Driver Bogdan Cosma Cristofor a terminat pe locul 3 la general, confirmând astfel că face parte din elita clasei Mini la nivel mondial.

“Sunt mulțumit că am reușit sa fiu pe podium în cadrul celui mai important campionat de karting WSK Master Series, după un weekend dificil, în care am trăit tot felul de stări, de la fericirea obținerii locului 1 în calificări, pole position over-all, la probleme tehnice.



Cauciucurile mi-au generat probleme în toate cursele de calificare și în ziua de sâmbătă mai ales că am avut condiții foarte grele de pilotaj din cauza vremii. Toate acestea mă motivează și mă fac să lupt și mai mult.

Mă bucur că am reușit să aduc cu acest rezultat bucurie celor care cred în mine și mă susțin necondiționat și că, atât eu cât și fratele meu, aducem un plus României in lumea kartingului”, a declarat Bogdan Cosma Cristofor, pilot Team Driver / Gulstar Racing

“Sunt mulțumit de rezultatul obținut în cadrul WSK Super Master Series la Cremona, un circuit nou pentru toți pilotii și foarte tehnic.

Regret că nu am obținut locul 1 deși am fost la un pas, mergând tot weekendul foarte bine. Am reușit pole position în calificări , 5 heaturi de calificare locul 1 și un heat cu probleme din cauza unor necazuri tehnice.



După, am reușit locul 3 în prefinală și locul 3 în finală. Sunt extrem de recunoscător echipei mele (n.r. Kart Republic) pentru set-up reușit al kartului și sper să obținem rezultate foarte bune și în viitor.

Acest rezultat mi-a oferit multe oportunități și sunt mândru de acest lucru”, a afirmat David Cosma Cristofor, pilot Kart Republic / Gulstar Racing