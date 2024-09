Unul dintre cei mai importanți jucători pe postul de quarterback din istoria NFL a făcut anunțul în fața congresmenilor americani.



NFL a introdus măsuri de protecție sporite pentru jucători

În decembrie 2009, NFL a recunoscut pentru prima dată public că puternicele comoții pot avea consecințe pe termen lung. După ce a ajuns la o înțelegere în valoare de 1 miliard de dolari, în 2015, pentru a compensa foștii jucători, NFL s-a angajat să cheltuiască 100 de milioane de dolari, pentru cercetare medicală și dezvoltarea unui echipament de protecție mai performant, în 2016.

Măsurile de siguranță par să fi dat roade pentru generația actuală, dar foștii jucători nu au avut un asemenea noroc. Recent, legendarul Brett Favre a dezvăluit că suferă de Parkinson, iar medicamentul unei companii în care investise personal s-a dovedit o înșelătorie.



"Din păcate, am pierdut și o investiție mare într-o companie despre care credeam că dezvoltă un medicament revoluționar pentru comoții cerebrale despre care credeam că îi va ajuta pe alții. Sunt sigur că veți înțelege, deși este prea târziu pentru mine, pentru că am fost recent diagnosticat cu Parkinson, aceasta este, de asemenea, o cauză dragă inimii mele, care speram să reușească", a declarat acesta.



Favre, unul dintre marii sportivi din istoria NFL

Brett Lorenzo Favre (54 de ani) a jucat pentru Hancock North Central Kiln (Mississippi) și Southern Miss Golden Eagles (University of Southern Mississippi din Hattiesburg, Mississippi), apoi a evoluat în NFL pentru Atlanta Falcons (1991), Green Bay Packers (1992-2007), New York Jets (2008) și Minnesota Vikings (2009-2010). A câștigat Super Bowl XXXI (1996 / Green Bay Packers - New England Patriots 35-21), a fost desemnat de trei ori NFL Most Valuable Player (1995, 1996, 1997), a fost selecționat de 11 ori pentru Pro Bowl, a primit Sports Illustrated Sportsman of the Year (2007) și a fost inclus în NFL 1990s All-Decade Team, Green Bay Packers Hall of Fame și NFL 100th Anniversary All-Time Team. Green Bay Packers a retras tricoul său cu numărul 4, la fel ca Southern Miss Golden Eagles.



Fostul quarterback nu e străin de controverse

De-a lungul anilor, acesta a fost protagonistul câtorva momente controversate. În 1996, a petrecut 46 de zile într-o clinică de dezintoxicare, după ce a primit interdicție de a juca din cauza dependenței de alcool și medicamente contra durerii. În 2010, NFL a investigat trimiterea unor fotografii și propuneri indecente către Jenn Sterger, o angajată a clubului New York Jets, dar nu a fost găsit vinovat, ci doar amendat pentru că nu a cooperat cu investigatorii.

În 2020, acesta a fost investigat pentru deturnarea a zeci de milioane de dolari din Temporary Assistance for Needy Families Welfare Fund (TANF) către organizația non-profit Mississippi Community Education Center (MCEC), care trebuia să dezvolte Prevasol, un medicament revoluționar contra loviturilor cerebrale repetate, dar care a făcut fondurile să dispară.



În mai 2020, Mississippi State Auditor a scos la iveală că Department of Human Services a cheltuit ilegal 94 de milioane de dolari din fondurile destinate persoanelor nevoiașe, iar Favre a primit 1.1 milioane de dolari pentru două discursuri publice, la care nici nu a participat. Fostul sportiv a returnat mare parte din bani și nu a fost pus sub acuzare, după ce FBI s-a implicat în dosar.

În septembrie 2022, Mississippi Today a publicat mesaje între acesta și Phil Bryant, guvernatorul statului Mississippi, în care cei doi puneau la cale deturnarea fondurilor federale pentru asistență socială. Favre ar fi aranjat construirea unei săli de volei la University of Southern Mississippi, unde învăța și juca fiica sa, dar și suma de 2 milioane de dolari pentru un startup în care deja investise.



