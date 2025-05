Mirel Rădoi a dezvăluit promisiunea făcută lui Mihai Rotaru

Într-un interviu acordat recent, Mirel Rădoi a dezvăluit discuția purtată cu Mihai Rotaru, finanțatorul formației din Bănie, din momentul în care a decis să preia banca tehnică, după ce lui Costel Gâlcă i-a fost reziliat contractul.

Antrenorul i-a pregătit pe olteni și în perioada august 2022 – decembrie 2022, însă a decis să plece de la Craiova în momentul în care a simțit că nu îi mai poate ajuta pe olteni. La acel moment, Rădoi i-a promis lui Rotaru că va reveni la echipă.

”În momentul în care am plecat, când am semnat documentele, i-am spus patronului: ’Plec pentru că simt că în momentul de față nu pot să aduc mari îmbunătățiri și nu aș face altceva decât să agravez situația și probabil și situația echipei. Plec, dar mă voi întoarce’.

Astea au fost cuvintele pe care i le-am spus. Țin minte în dimineața când m-a sunat și mi-a spus că a terminat de tot cu Costel (n.r. Gâlcă), i-am spus: ’Vă aduceți aminte când am sunat rezilierea ce v-am spus?’. A zis: ’De asta te-am și sunat!’. Am spus: ’Am de luat o revanșă și vin mult mai încrezător decât am fost prima oară!’”, a declarat Rădoi.

Mesajul lui Rădoi pentru jucătorii străini: ”Aveți grijă că v-ați romanizat!”

De altfel, Mirel Rădoi a vorbit despre problemele întâlnite la Universitatea Craiova în ceea ce privește mentalitatea jucătorilor români, cărora le lipsește echilibrul.

Antrenorul oltenilor a observat cum și jucătorii străini de la echipă, în loc să devină un exemplu pentru coechipieri, ”se dau” după fotbaliștii români.

”Dacă ne uităm la nivel de mentalitate, suferim și nu avem echilibrul ăsta. Inclusiv subsemnatul încearcă să lucreze la aspectul ăsta, să îmbunătățească și reușește foarte, foarte greu, doza de îmbunătățire e foarte mică. Nu avem echilibru, ne lipsește și probabil e parte din mentalitatea pe care o avem și va mai dura niște ani sau chiar zeci de ani până când vom ajunge la un echilibru și o mentalitate ca cea a jucătorilor străini.

Mă uit, pentru că sunt foarte mulți jucători străini care vin în România și, în loc să tragă jucătorul român după el, devine imediat român. Am și eu glumele mele cu jucătorii străini și încerc să le zic: ’Aveți grijă, că deja v-ați romanizat 50%’”, a spus Mirel Rădoi într-un interviu recent.