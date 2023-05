Nemuritorul din UFC a început să lupte după ce și-a văzut idolul împușcat în cap

Matt Brown este numit Nemuritorul pentru ca a fost declarat mort de medici ca urmare a unei supradoze, dar s-a intors la viata.

Nimic din viata lui Matt nu poate fi numit normal. A crescut intr-o familie saraca din Ohio, fara nicio sansa la o viata normala.

A renuntat la scoala si a inceput sa lucreze inca din liceu. Singura sa pasiune a fost chitara electrica si Pantera. Viata grea l-a trimis insa in bratele heroinei si a metafetaminei.

"Eram la nici doi metri de scenă!"

Dupa ce a supravietuit miraculos unei supradoze a ajuns sa traiasca pe strazi sau in inchisoare.

In decembrie 2004 a fugit de la munca sa-l vada pe Dimebeg Darrell, chitaristul de la Pantera intr-un concert

“Eram la nici doi metri de scena, cand un nebun s-a repezit la Dime si l-a impuscat in cap, apoi a inceput sa traga in toata lumea. Am scapat datorita unui politist care iesise din tura si venise ca si mine la concert.

El a fost cel care l-a eliminat pe criminal. Dar Dime a murit in fata mea, toata viata mea de pana atunci a murit in acea seara”

"MMA-ul mi-a salvat viața!"

Incercand a isi refaca viata s-a apucat de sport si dupa doua meciuri la amatori a inceput sa lupte la profesionisti si a intrat in UFC.

“MMA-ul mi-a salvat viata, mi-a dat un sens si m-a ajutat sa scap definitiv de droguri”.

Dragostea sa pentru muzica nu s-a incheiat, este prieten bun cu Jasta solistul trupei Hatebreed, care i-a scris melodia de intrare “The Immortal”

Matt Brown va lupta sambata seara improtriva lui Court McGee, la ProArena și VOYO.