Ricciardo îl va înlocui la bordul monopostului AlphaTauri pe olandezul Nyck de Vries (28 de ani), care nu a reușit să obțină niciun punct în actuala stagiune.

Aceste zvonuri s-au intensificat în ultima perioadă, dar marți a fost făcut anunțul oficial. Daniel Ricciardo va debuta în acest sezon la Marele Premiu al Ungariei, programat pe 23 iulie. Australianul a mai câștigat în trecut această cursă, în 2014.

Șeful echipei AlphaTauri, Franz Tost, este încântat de această mutare: "Sunt foarte încântat că Daniel se întoarce în echipa noastră", a spus Tost, citat de F1.

Daniel Ricciardo s-a despărțit de McLaren la finalul sezonului precedent. În acest sezon a fost pilot de rezervă pentru Red Bull Racing, iar acum este trimis să piloteze pentru echipa secundă a gigantului austriac.

