Antrenorul a stat ultima dată pe banca tehnică a celor de la Al Tai, în perioada septembrie 2023 - aprilie 2024, unde a înregistrat 0.8 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt, în 20 de meciuri.



Laurențiu Reghecampf a numit sportivul său român favorit: ”De top! Îl cunosc foarte bine”



Laurențiu Reghecampf a dezvăluit faptul că fostul mare tenismen român - Ilie Năstase - este sportivul său român favorit. Tehnicianul a scos în evidență că îl apreciază enorm pe Nasty și că se bucură că a reușit să-l cunoască personal.



”(n.r. Cine e sportivul tău preferat?) Aici aș merge pe bătrânul Năstase. E simpatic. Nu l-am prins, dar îl cunosc foarte bine și îmi place foarte tare de el, ca om și cum vorbește. Cred că a fost un sportiv de top.



Mie îmi place foarte tare de el. Ilie Năstase pentru mine... Adică oriunde mă duc în lumea asta, ai Gheorghe Hagi, Nadia Comăneci, Ilie...



Să știi că și Hagi e foarte cunoscut. Dar Ilie mi se pare foarte... pe Nadia Comăneci nu o cunosc personal, dar pe Ilie îl cunosc și consider că e unul dintre cei de top în ceea ce înseamnă sport”, a spus Laurențiu Reghecampf, potrivit Iamsport.



Despre Ilie Năstase



Fostul mare tenisman Ilie Năstase s-a născut la 19 iulie 1946, la Bucureşti. „Nasty” - cum a fost poreclit de americani - a adus spectacolul pe terenurile de tenis din întreaga lume, îmbinând tehnica ireproşabilă şi loviturile de geniu, cu glumele, uneori şocante.



Debutul carierei sale internaţionale a avut loc la vârsta de 20 de ani, la Roland Garros, în 1966, când a jucat finala la dublu, alături de Ion Ţiriac. Primul mare succes internaţional l-a obţinut în 1972 în Statele Unite ale Americii, unde a câştigat turneul de la Forrest Hills. Tot în 1972, s-a impus împreună cu Ion Ţiriac în proba de dublu a turneului de la Roma şi la dublu mixt, la Wimbledon, alături de Rosie Casals.



Anul de glorie al lui Ilie Năstase a fost 1973, când a câştigat turneul de la Roland Garros, cel mai important concurs pe zgură, fără să piardă niciun set. În acelaşi an, s-a impus şi în proba de dublu la Wimbledon, făcând pereche cu prietenul său, americanul Jimmy Connors. De asemenea, a câştigat turneul de la Roma, unde l-a învins în finală pe spaniolul Manuel Orantes şi a fost desemnat primul lider al clasamentului mondial ATP.



În decursul carierei sale, Ilie Năstase a câştigat, potrivit www.atptour.com, 64 de turnee ATP la simplu şi 45 la dublu. A câştigat de patru ori Turneul Masters (Turneul Campionilor), în 1971, 1972, 1973, 1975; US Open în 1972 şi 1975; Openul Franţei în 1970 şi 1973; Wimbledon în 1973. A jucat 18 ani pentru echipa de Cupa Davis a României, câştigând 109 meciuri. În 1970, Ilie Năstase a intrat în rândul celor 20 cei mai buni jucători de tenis din lume.



A fost desemnat de patru ori „Cel mai bun sportiv român al anului” (1969, 1972, 1973 şi 1974). A fost timp de 40 de săptămâni nr. 1 mondial (23 august 1973 - 2 iunie 1974). A primit "Racheta de aur" la New York în 1973 şi este singurul român care are numele înscris în International Tennis Hall of Fame. În 1990, la Roland Garros, a obţinut Premiul deceniului. În 2005, revista „Tennis Magazine” l-a plasat pe locul 28 în lista celor „40 cei mai mari jucători de tenis din ultimii 40 de ani”.