Starul din "Matrix", care s-a calificat pe locul 31 din 35 de mașini, a ajuns până pe locul 21 înainte ca un accident fără implicarea altor vehicule să-l oprească pentru scurt timp.

Reeves a derapat pe iarbă la ieșirea din virajul 9, cu aproximativ 21 de minute rămase din cursă. A revenit pe circuit și a continuat să conducă, semnalând că nu a fost rănit. Reeves a terminat cursa pe locul 25.

Keanu nu e la prima experiență

Actorul concurează la Indianapolis în Toyota GR Cup, o serie de curse Toyota și o serie de suport pentru evenimentul de mașini sport Indy 8 Hour din acest weekend. El mai are o cursă duminică.

Keanu Reeves conduce mașina cu numărul 92 BRZRKR, care promovează romanul grafic "The Book of Elsewhere". Este coechipier cu Cody Jones de la "Dude Perfect".

Actorul canadian cu rădăcini libaneze are experiență anterioară în curse, fiif fost participant la Toyota Grand Prix of Long Beach în cursa pentru celebrități. Reeves a câștigat evenimentul în 2009.