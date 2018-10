"In jungla poate fi un singur rege!" FABULOS! Khabib si-a provocat deja urmatorul adversar! Poate fi o noua lupta de 1 MILIARD!

Khabib, noul rege din UFC, vrea se bata in ring cu Floyd Mayweather!

Khabib Nurmagomedov i-a luat coroana din UFC lui McGregor si acum e hotarat sa obtina ceea ce nu a putut irlandezul, o victorie de rasunet intr-un meci demonstrativ de box cu Floyd Mayweather!

"Haide, Floyd, trebuie sa ne luptam acum! 50-0 vs 27-0, doi baieti care nu au pierdut niciodata! Haide, de ce nu? In jungla poate fi un singur rege, doar un singur rege! Normal, eu sunt acel rege. Mayweather n-a reusit sa-l puna pe McGregor la podea asa usor cum am facut-o eu", a fost mesajul lui Khabib.

Mayweather l-a criticat pe Khabib pentru ca a sarit in tribuna si s-a luptat cu staff-ul lui McGregor. "Nu il cunosc pe tipul care s-a luptat cu McGregor, dar stiu ca e neinvins. McGregor e un luptator puternic, dar adversarul sau a sarit din ring si s-a luptat cu oamenii din tribune, foarte neprofesionist. O sa primeasca o amenda uriasa. Sunt convins de asta, la lupta mea cu Zab Judah a fost un meleu in ring si a fost o amenda incredibila, o suma cu sapte cifre", a spus Mayweather.