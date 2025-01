Schioarea Ania Monica Caill a anunţat, luni, în social media, că a suferit un accident în timp ce se antrena în Italia, subliniind că s-a ales „doar” cu o fractură a platoului tibial la genunchiul stâng şi o entorsă la genunchiul drept.

”Ei bine, 2025 nu a început în cel mai bun mod pentru mine... Am avut un accident urât în timp ce mă antrenam la coborâre în Italia acum câteva zile. Dar accidentarea ar fi putut fi mult mai gravă, deoarece m-am ales „doar” cu o fractură a platoului tibial la genunchiul stâng şi o entorsă la genunchiul drept. Nu a fost nevoie de operaţie, aşa că încerc să rămân optimistă! No drama Lama, aşa cum spune perna mea... voi face o recuperare/reabilitare bună şi voi reveni de îndată ce corpul meu mă va lăsa! Vă doresc tuturor un an nou fericit! Faceţi câteva viraje pentru mine până când mă voi întoarce pe schiuri”, a scris sportiva pe Facebook.



Ania Caill, sportivă cu dublă cetăţenie, română şi franceză, are ca „personal best” un loc doi la o cursă de coborâre în Cupa Europei, eşalonul doi al schiului de performanţă mondial.



Ea a participat la Jocurile Olimpice de iarnă de la PyeongChang din 2018, iar în 2022 a susţinut că Federaţia Română de Schi Biatlon a refuzat un loc suplimentar, pe care ea îl obţinuse, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing.