Fabulos! O luptătoare a învins în cușca de MMA un bărbat mai greu cu 180 de kilograme! Meciul a devenit viral pe internet

Aleksandra Stepakova (60 kilograme) a fost protagonista unui duel inedit. Luptătoarea s-a întâlnit într-un meci de MMA în cușcă cu Grigory Chistyakov (240 kilograme).

Partida a durat trei runde, iar Aleksandra Stepakova nu a fost deloc menajată de oponentul ei. Grigory Chistyakov s-a folosit din plin de diferența de 180 kilograme dintre cei doi, însă fără succes., cu toate că a avut mai multe tentative de a-și asigura victoria. Luptătoarea a știut să-l țină la distanță, iar arbitrii i-au accordat câștig de cauză la final.

massive Grigory Chistyakov vs female strawweight Aleksandra Stepakova ends in a decision. you can see on Aleksanda face no fake punches here . #popMMA pic.twitter.com/5kh3rKEl64