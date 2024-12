Pilotul Sergio Perez şi echipa Red Bull au ajuns la un acord pentru a se despărţi cu efect imediat, anunţă formula1.com, citată de news.ro.



Mai devreme în acest an, Perez a semnat un nou contract pentru a concura pentru echipă până la sfârşitul anului 2026 - în urma celui mai bun sezon al său din 2023, când a terminat al doilea după coechipierul şi campionul Max Verstappen.

Red Bull s-a despărțit de Sergio Perez



Cu toate acestea, forma sa a scăzut după semnarea acelui contract, iar mexicanul a obţinut doar nouă puncte în ultimele opt weekenduri de Grand Prix ale sezonului 2024.



El a terminat pe 8 în clasamentul piloţilor, iar Red Bull nu a reuşit să îşi apere titlul de campioană a constructorilor şi a încheiat sezonul pe locul trei, în spatele campioanei McLaren şi al vicecampioanei Ferrari.



De-a lungul perioadei dificile, Perez a rămas hotărât să concureze pentru echipă anul viitor, dar în urma discuţiilor cu Red Bull, cele două părţi au convenit să se despartă după patru ani împreună.

Reacția lui Sergio Perez



„Sunt incredibil de recunoscător pentru ultimii patru ani cu Oracle Red Bull Racing şi pentru oportunitatea de a concura cu o echipă atât de uimitoare”, a declarat Perez. „Să pilotez pentru Red Bull a fost o experienţă de neuitat şi voi preţui întotdeauna succesele pe care le-am obţinut împreună.

Am doborât recorduri, am atins etape remarcabile şi am avut privilegiul de a întâlni atât de mulţi oameni incredibili de-a lungul timpului. Un mare mulţumesc fiecărei persoane din echipă, de la conducere, ingineri şi mecanici, catering, ospitalitate, bucătărie, marketing şi comunicare, precum şi tuturor celor de la Milton Keynes, vă doresc toate cele bune pentru viitor.

A fost, de asemenea, o onoare să concurez alături de Max în toţi aceşti ani şi să particip la succesul nostru. Mulţumesc în mod special fanilor din întreaga lume şi, în special, fanilor mexicani pentru sprijinul vostru neclintit din fiecare zi. Ne vom întâlni din nou în curând. Şi nu uitaţi... să nu renunţaţi niciodată”.