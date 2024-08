Două medalii pentru România câștigate de lotul național la Campionatul European de Paraclimbing 

Cei 6 sportivi români care au participat la Campionatul European de Paraclimbing organizat la Villars, Elveția, în perioada 24-25 august 2024, au câștigat 1 medalie de aur și 1 de bronz. Lotul Național va reprezenta România și la Jocurile Paralimpice care se vor desfășura în anul 2028 în SUA.

În cadrul Campionatului European, Lotul Național de Paraclimbing, fondat și coordonat de ONG-ul Climb Again, a reușit o performanță deosebită și a adăugat încă 2 medalii în palmaresul echipei. Liviu Matei este noul Campion European la categoria AU3. Echipa României a obținut următoarele rezultate:

Liviu Matei - Locul 1, Categoria AU3

Răzvan Nedu - Locul 3, Categoria B2

Florin Herciu – Locul 10, Categoria AL2

Andrei Petraru – Locul 9, Categoria RP1

Ștefan Dogaru - Locul 6, Categoria RP3

Maria Herciu - Locul 10, Categoria RP1

Lotul Național de Paraclimbing, unul dintre cele mai bine cotate și respectate din competiție, a fost coordonat și sprijinit la acest campionat european de Claudiu Miu (antrenor coordonator), Antoaneta Barbu (manager lot), Delia Liscan (antrenor/navigator), Radu Ionescu (antrenor).

Sportivii din categoria B1 sunt complet nevăzători, Sportivii din categoria B2 au o acuitate vizuală de până la 2/60 și / sau un câmp vizual mai mic de 5%. Sportivii din categoria B3 au între 2/60 și 6/60 acuitatea vizuală și un câmp vizual între 5% și 20%. Sportivii din categoria RP pot avea tulburări neurologice sau fiziologice care pot fi foarte diferite. Unii sportivi din clasele RP au nevoie de un scaun rulant, în timp ce alții sunt limitați de alți factori (flexibilitate, coordonare, forță). Sportivii din categoria AU au amputație la mână sau amputație parțială. Sportivii din categoria AL au amputație la picior.

Climb Again a dezvoltat primul centru de terapie prin escaladă din Europa la București și a fondat și coordonează Lotul Național de Paraclimbing al României. Rezultatele extraordinare obținute de sportivi până acum au confirmat valoarea și ascensiunea acestui sport în România.

Partenerii Lotului Național de Paraclimbing sunt: Comitetul Național Paralimpic, Viva Credit, Kaufland Romania, BRD Groupe Societe Generale, ZUZU, Groupama Asigurari, ALD Automotive, Federația Română de Alpinism și Escaladă - FRAE.

Asociația Climb Again este o organizație non-guvernamentală afiliată la Federația Română de Alpinism și Escaladă (FRAE), fondată și condusă de Claudiu Miu, fost campion balcanic de escaladă. Din 2014, Climb Again organizează sesiuni gratuite de terapie prin escaladă, sprijin psiho-emoțional și kinetoterapeutic pentru copii și tineri cu dizabilități: deficiență de vedere, de auz, tulburări neuromotorii, deficiențe asociate. Climb Again este și coordonatorul Lotului României de Paraclimbing.