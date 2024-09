Pilar Victoria, jucătoare de volei din Porto Rico care activa pentru formația Nilufer Belediyespor din Turcia, a fost găsită moartă în apartamentul său din Bursa.

Doliu în lumea voleiului! O jucătoare de națională, găsită moartă în apartamentul său

Sportiva în vârstă de 29 de ani a fost descoperită de coechipierele sale, care s-au îngrijorat când nu a apărut la antrenament și nu răspundea la telefon.

Circumstanțele decesului sunt încă neclare, iar autoritățile au deschis o anchetă. Clubul Nilufer Belediyespor a exprimat durerea provocată de pierdere și a transmis condoleanțe familiei și celor dragi. Pilar Victoria a avut o carieră notabilă, jucând în Franța înainte de a se muta în Turcia și având contribuții semnificative la echipele la care a evoluat.

”Am încercat să o sunăm de mai multe ori, dar când nu am putut să o contactam, am decis să mergem la apartamentul ei. Am găsit-o fără suflare în patul ei. Este o pierdere devastatoare pentru noi toți”, a declarat managerul clubului Kenan Dastan.

”Moartea subită și neașteptată a lui Pilar Marie Victoria ne-a zguduit profund pe toți. Contribuțiile ei la echipa noastră, atât ca jucător, cât și ca persoană, nu vor fi niciodată uitate. Transmitem sincere condoleanțe familiei, prietenilor și celor dragi”, este mesajul regăsit în comunicatul clubului Nilufer Belediyespor.

Cauza exactă a morții urmează să fie stabilită în urma expertizei medico-legale.