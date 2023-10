Bogdan Cosma Cristofor (Mini) și David Drăgan (Senior) au cucerit locurile 1 pe circuitul de karting de la Lonato (South Garda), în weekendul recent încheiat. Din cei peste 400 de piloți, 14 au fost din România, record de participare al piloților de la noi

Finalul lui 2023 a adus cea mai importantă performanță pentru istoria kartingului din România în cursele internaționale. Avem la sfârșit de sezon, un campion mondial și un vice în cursele internaționale, succesul fiind reușit în Superfinala ROK 2023 de la Lonato.

Competiția care a adunat 412 sportivi din nu mai puțin de 48 de țări a generat o premieră istorică pentru lumea kartingului de la noi din țară.

Bogdan Cosma Cristofor (Mini ROK) și David Drăgan (Senior ROK) au obținut locul 1 și implicit titlul de campion mondial cu acest tip de motorizare! Rezultatul a fost unul excelent pentru România mai ales că a fost completat și de titlul de vicecampion reușit de David Cosma Cristofor (Junior ROK).

“E foarte greu să exprim în cuvinte ce am simțit în acest weekend, când am câștigat titlul de campion mondial la RokCup Superfinal 2023. A fost un weekend dificil deoarece la categoria noastră motoarele au fost date de organizatori, prin tragere la sorți, iar în primele zile ale competiției am avut ghinionul unor motoare slabe”, a mărturisit după cursă Bogdan Cosma Cristofor. “Apoi însă, în ziua finalei am avut unul puțin mai bun.

"A fost foarte greu să reușesc să-l închid pe pilotul din spatele meu, al cărui motor era foarte bun, dar am reușit până la urmă să-mi mențin poziția de lider”, amai spus la finalul cursei mezinul familiei Cosma Cristofor.

Tot el a mai completat ulterior. “Sunt extrem de recunoscător familiei mele pentru susținere, sponsorilor mei, mai ales celor de la One Properties care la aceasta cursă deosebit de importantă mi-au purtat noroc. Nu am cum să-i uit pe mebri echipei mele mele fantastice Gulstar Racing și mecanicului meu Cătălin Caloianu. Am trăit poate cele mai puternice și mai intense emoții de până acum deoarece când am trecut linia de finish au fost artificii senzaționale iar premierea a fost cu adevărat emoționantă”, a încheiat Bogdan.

Nu mai puțin de 14 români au fost înscriși la start în competiția din Italia, record de participare în competițiile externe pentru piloții de la noi în acest an.