Un vis devenit realitate pentru puștiul român care visează să se califice la Jocurile Olimpice de la Los Angeles. Sportiv Red Bull, bucureșteanul Darius Râpă a reușit în Asia să pună steagul României la loc de cinste, la Campionatul Mondial de escaladă sportivă.

Cu un vagon de încredere, o tehnică fără cusur și autocontrol în situații limită, sportivul antrenat de Andrei Zamfir a cucerit argintul în proba de Lead la categoria U20.

Interviu cu Darius Râpă, vicecampion mondial U20 la escaladă

Darius (18 ani) a vorbit cu Sport.ro despre concursul din China și sentimentele care l-au încercat în punctele psihologice ale competiției.

Darius, cum ti s-a părut experiența Campionatului Mondial?

O experiență unică, mă bucur și sunt recunoscător că am putut să iau parte la un asemenea eveniment, mai ales pentru că este ultima ediție de Campionat Mondial de juniori pentru mine. Știam de la început că sunt într-o formă foarte bună, în schimb nu mă așteptam să meargă atât de bine lucrurile încă de la calificări, având în vedere că tot sezonul nu am performat cum mi-aș fi dorit. Ce s-a schimbat a fost mentalul, care cu siguranță a fost mult mai puternic.

Cu ce gânduri ai intrat în competiție? Te așteptai la podium?

Fiecare rundă este o competiție separată și total diferită. Am reușit să performez sub presiune după ce am fost într-o poziție dominantă de la început, să îmi păstrez calmul pe parcursul semifinalei, care până în momentul de față a fost cea mai mare luptă pe care am avut-o vreodată, reușind să trec mai departe în finală, care era deja un mare obiectiv îndeplinit.

Iar eu cred cu adevărat că, odată ajuns în finală, oricine poate să câștige. Mi-am dorit această medalie atât de mult, ani la rând am simțit că sunt atât de aproape de ea și în același timp atât de departe. Mă bucur că a venit la timpul potrivit. Este cea mai mare realizare a mea.

Cum ți s-au părut competitorii tăi?

Toți au fost foarte bine pregătiți, cu realizări uriașe atât la juniori, cât și la seniori, de la campioni europeni en-titre la medaliați de Cupă Mondială la adulți. Am luptat cot la cot tot concursul cu cei trei japonezi, care sunt cunoscuți ca fiind parte din cea mai bună echipă de escaladă sportivă din lume. Tot concursul am reușit să fiu primul european, în calificări, semifinală și finală, constanță pe care nu am mai avut-o până acum.

Care a fost primul gând când ai aflat ca ești vicecampion?

Primul gând a fost că, în sfârșit, am reușit! Și a fost o bucurie enormă să văd steagul României între două steaguri ale Japoniei (n.r.: - zâmbește)

Cât de greu a fost traseul?

Traseul de finală a fost cel puțin 8C. Începea foarte sprinten, cu o săritură mare de la început, fix după niște riglete mici, urmată de o secțiune cu mișcări explozive pe prize relativ bune, dar care te storceau de energie, astfel încât atunci când ajungi pe headwall să ai o precizie super bună, fiind o parte foarte tehnică.

Care a fost cea mai grea parte?

Cea mai grea parte a fost la bucla de sub headwall, pe care nu am asigurat-o din timp și a trebuit să mă chinui să o asigur dintr-o poziție foarte incomodă, fapt care m-a distrus pentru următoarele mișcări, din care am căzut. În final, consider că am cățărat traseul cu foarte mult flow până pe ultima parte, dar a fost puțin inoportun că nu mi-am dat seama să asigur mai devreme. A fost o luptă adevărată; sunt foarte mândru că am reușit să mă redresez și, mai ales, că nu m-am oprit niciodată din a crede în ceea ce pot realiza.