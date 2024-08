Sportiv Red Bull și campion național la escaladă sportivă, Darius Râpă a fost invitatul jurnalistului Andru Nenciu în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Cățărătorul român a rememorat, în exclusivitate pentru Sport.ro, cum s-a alipit tocmai de acest sport neobișnuit. S-a maturizat, de la 5 la 18 ani, învingând gravitația și găsind prize solide în locuri care, pentru alții, păreau invitații la căderi.

„Am început în sala de cățărat, după care am fost adoptați. Primul antrenor ne-a văzut potențialul și ne-a ajutat. Nu cred că realizam, la cinci ani, ce înseamnă chestie asta.



Nu mă gândeam la performanță. E normal să mergi în joacă. Te duci cu drag, îți place, vine totul natural și vrei să continui,” a explicat Darius Râpă, la Poveștile Sport.ro.

Deși escalada sportivă a rămas în programul olimpic, din trei medalii acordate la Tokyo s-au făcut două, la Paris.

Totuși, sportul de o noutate incredibilă în Olimpiada de Vară s-a consacrat ca spectaculozitate, datorită probei de viteză, care constituie cel mai rapid eveniment olimpic. Un duel de urcare verticală pe perete poate dura doar cinci secunde.

„Gândiți-vă ca la sprinturile de o sută de metri. Ca fapt divers distractiv, durează sub cinci secunde. Nu există un sport mai rapid. Pe panoul de viteză, e un traseu standard: 15 metri înălțime, înclinație 5 grade.

Se merge într-un sistem-tablou. E o cursă. Ca la scrimă, dueluri de viteză în care câștigă primul care ajunge sus,” a menționat Darius Râpă, în emisiunea care poate fi urmărită pe VOYO și Sport.ro. Mai jos poate fi urmărit un episod al probei de escaladă sportivă în care ambii combatanți au încheiat traseul în mai puțin de cinci secunde.

Speedmaster in Shanghai!

Indonesia's Veddriq Leonardo makes a statement with a time of 4.83 seconds in the men's speed climbing final! ????????#RoadToParis2024 | #OlympicQualifierSeries | @NOCIndonesia1 | @omegawatches pic.twitter.com/gK3rlmcMFw