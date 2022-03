Cum arată grila de start în Marele Premiu al Arabiei Saudite. Sergio Perez, primul pole-position al carierei

Pentru Sergio Perez este primul pole position din carieră. Cursa se va desfășura azi, de la ora 20:00.

Grila de start la MP al Arabiei Saudite

Prima linie

Sergio Perez (Mexic/Red Bull)

Charles Leclerc (Monaco/Ferrari)

Linia a 2-a

Carlos Sainz Jr (Spania/Ferrari)

Max Verstappen (Olanda/Red Bull)

Linia a 3-a

Esteban Ocon (Franţa/Alpine-Renault)

George Russell (Marea Britanie/Mercedes)

Linia a 4-a

Fernando Alonso (Spania/Alpine-Renault)

Valtteri Bottas (Finlanda/Alfa Romeo-Ferrari)

Linia a 5-a

Pierre Gasly (Franţa/AlphaTauri-Red Bull)

Kevin Magnussen (Danemarca/Haas-Ferrari)

Linia a 6-a

Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes)

Zhou Guanyu (China/Alfa Romeo-Ferrari)

Linia a 7-a

Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Mercedes)

Daniel Ricciardo (Australia/McLaren-Mercedes)

Linia a 8-a

Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes)

Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes)

