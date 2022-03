Formula 1, sub asediul teroriștilor! Ce s-a întămplat înaintea MP al Arabiei Saudite

După ce etapa de debut de la Bahrain s-a jucat, a venit momentul pentru Marele Premiu al Arabiei Saudite. Organizarea și desfășurarea sesiunilor de antrenament de la Jeddah sunt puse serios în pericol.

Chiar în timpul antrenamentelor, o rachetă a lovit fabrica petroliferă Aramco, firmă ce sponsorizează competiția. Imediat a început un incendiu puternic, filmat de cei prezenți pe pistă.

Se speculează că este vorba de un atac terorist, însă momentan nu se știe dacă sunt sau nu victime. Principalii suspecți sunt membri formațiunii șiite Houthi din Yemen, aflați în conflict cu Arabia Saudită. De altfel, ei au amenințat în această dimineață "o mare operațiune militară în adâncul Arabiei Saudite".

????| BREAKING: A few minutes ago, there was another attack on Aramco's facilities in Jeddah. Unconfirmed footage below:pic.twitter.com/jFjfNpf3UO