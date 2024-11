Aceștia au reușit performanța extraordinară de a deveni Campioni Mondiali la vârsta de 13 ani, în categoria de vârstă U (under ) 16, depășind sportivii de 14 si 15 ani.

Amândoi sunt multipli campioni naționali, campioni balcanici și medaliați la cupele europene de ju jitsu, iar în acest an au reușit să câștige si primul lor titlu european. Am vorbit cu ei și ne-au povestit cum au reușit aceaste performanțe.

"Când eram mic, mă uitam la filme cu Jackie Chan!"

De când și cum ai început să practici ju-jitsu?

Sonia: Am luat contact cu lumea artelor marțiale prin intermediul surorii mele Clara Mărgărit. La vârsta de 4 ani am început să o însoțesc la antrenamente, iar când pleca la concursuri naționale și internaționale, părinții noștri mă luau și pe mine. Fiind fascinată de tot ce vedeam, la vârsta de 6 ani am început să practic ju-jitsu, dorindu-mi să ajung și eu ca sora mea, o mare campioană.

Vlad: Când eram mic mă uitam la filmele cu Jackie Chan și mereu îmi doream să îi imit mișcările. Spre norocul meu, într-o zi, antrenorii și sportivii de la clubul de arte marțiale Budo Seishin au venit la școala mea să împartă fluturași și, pentru că aveam multă energie, mama mea m-a dus la un antrenament. Se fac deja 7 ani de atunci și îmi place la fel de mult ca în prima zi.

Cum te influențează ju jitsu în viața de zi cu zi?

Sonia: Ju-jitsu are o influență pozitivă asupra mea, datorită ju-jitsu-lui am învățat să fiu organizată, disciplinată, și să îmi termin temele la timp, pentru a putea ajunge la antrenament ☺. Pentru părinții mei, dar și pentru antrenorii mei, școala este pe primul plan. Prin ju-jitsu mi-am dezvoltat atenția la ce e în jurul meu și sunt mult mai calmă.

Vlad: Sunt mai îndrăzneț decât eram înainte și mai curajos. Și nu se mai ia nimeni de mine când află ce sport practic☺. Clar, artele marțiale m-au făcut să fiu mai organizat cu timpul meu și mai disciplinat.

Cum a fost la Campionatul Mondial?

Sonia: A fost foarte frumos și greu, pare mai usor când urmărești în caliate de spectator. Cel mai frumos a fost faptul că am fost împreună cu colegii și prietenii de la club. Noi suntem 7 sportivi care am concurat împreună de mici, la concursuri naționale și internaționale, iar acum impreună am reușit să participăm la primul nostru mondial si toți am luat medalii. Daria Tâcmeanu si Diana Marcu au castigat 2 medalii de bronz, Zein Chamas și partenerul meu de mixt, Vlad au castigat medalia de bronz, Stefan Pănuș și Darius Oancea au ieșit Vicecampioni Mondiali, iar eu pe lângă medalia de aur am mai castigat o medalie de argint cu partenera mea Bianca Dinu

Vlad: A fost minunat. Campionatul a fost programat pe mai multe zile, eu am concurat pe finalul acestuia. Colegii mei mai mari au participat primii iar eu i-am urmărit live de acasă. M-am bucurat foarte tare pentru performantele lor: sempai Ștefan Curtov și Adalin Visteanu și-au aparat titlul mondial de anul trecut, surorile Georgescu: Isabela și Bianca, la fel. Când am văzut ca Senpai Theodor Curtov și Andrei Draghici au câștigat și ei titlul mondial, atunci am știu ca pot reușit și eu.