Baietii de aur de la canotaj se pregatesc pentru BAC! Isi fac loc cu greu printre barcile bogatilor de la Snagov

Patru baieti s-au intors cu aurul de la Mondialul de tineret si de la Europenele de seniori.

Baietii de aur de la canotaj isi fac loc cu greu printre barcile de viteza ale bogatilor de la Snagov. Cand nu sunt pe apa, sportivii invata pentru BAC!

Doar fetele au avut performante la canotaj in ultimele doua decenii. Pana in acest an. Patru baieti s-au intors cu aurul de la mondialul de tineret si de la europenele de seniori.

"E greu ca trebuie sa renunti la anumite lucruri, cum ar fi sa iesi la plimbare cu prietenii, sa iesi in cluburi", a spus Cosmin Pascari.

"M-as plimba cu fetele prin parc, dar n-ar putea sa renunt la canotaj", il completeaza colegul Stefan Berariu.

Canotorii nu au voie sa nu stie sa inoate. Nu pot concura in caz contrar.

Unul dintre baieti nu are parinti si isi ajuta cum poate fratele mai mic, care face dializa.

"Se descurca cu ce are, daca mai are nevoie il ajut eu", spune Ciprian Huc.

Baietii fac primul antrenament la ora sase dimineata. In timpul zilei, au probleme cu barcile de viteza de pe lacul Snagov.

"Se fac valuri foarte mari si joaca barca, ne doare spatele, ne dor toate", a marturisit Cosmin Pascari.