„Simt multă liniște cu ei pe teren!” Jucătorii pe care i-a remarcat Xavi Hernandez după victoria cu Atletico Madrid 

Catalanii și-au consolidat poziția de lider în clasamentul din LaLiga datorită golului marcat de Ferran Torres în minutul 44, din pasa lui Raphinha. Barcelona s-a distanțat astfel la 11 puncte de Real Madrid în clasament și a mai făcut un pas înspre titlu.

Xavi Hernandez: „Întotdeauna există critici!”

Xavi Hernandez a vorbit la finalul meciului despre victoria importantă pe care echipa sa a obținut-o în economia luptei la titlu, punctând că e normal ca fanii să aibă pretenții să vadă un joc mai spectaculos, pe stilul Barcelonei, însă s-a arătat mulțumit și de o victorie cu 1-0.

„Am văzut cum am dominat, am avut al doilea gol în mână pentru liniște, nu am profitat de ocazii extrem de clare, de aceea am suferit atât. A fost un meci bun în linii mari și cred că meritam să câștigăm cu mai mult de un gol.

Nu mă deranjează să câștig cu 1-0, faptul că nu marcăm ține de acuratețe, efectiv și de jucători. De obicei adversarii nu au atât de multe ocazii, Atletico era neînvinsă din ianuarie, când au pierdut cu noi pe Metropolitano, victoria e crucială.

Întotdeauna există critici, e normal după 1-0, asta este Barca. Voiam să câștigăm în fața propriilor fani, care ne-au sprijinit și se putea întâmpla orice. Am jucat împotriva lui Atletico, echipă care mereu pune probleme”, a declarat Xavi Hernandez citat de sport.es.

Jucătorii care îl „liniștesc” pe Xavi Hernandez

Totodată, antrenorul catalan a vorbit punctual și despre câțiva dintre jucătorii săi, arătându-se extrem de mulțumit de revenirile lui Frenkie de Jong și Pedri.

„Frenkie de Jong a intrat foarte bine, Pedri a schimbat fața echipei când a intrat, simt mai multă liniște atunci când sunt Frenkie și Pedri, Ferran a jucat foarte bine pe poziția lui, Marcos a făcut de asemenea o treabă bună pe o poziție care nu îi este familiară. A fost o muncă în echipă, am fost solidari.

(n.r. despre ratările lui Robert Lewandowski) E o chestie de succes, așa cum a avut în prima parte a sezonului, acum nu se întâmplă, însă golurile vor veni. Lewandowski este golgheterul campionatului cu 17 goluri, poate că astăzi Ferran este cel mai fericit jucător din lume, dar asta se întâmplă cu atacanții.

(n.r. despre Raphinha) A făcut o treabă extraordinară, asemenea lui Ferran cu întoarcerile sale în apărare, trebuia să țină pasul cu lateralii. Am așezat bine meciul. Când a intrat Pedri ne-a oferit calm, îmbunătățește ceea ce avem, la fel și Frenkie. E încă un pas mic spre titlu.

(n.r. despre Ter Stegen) Este în top trei cei mai buni portari din lume. Și pentru ce vrem noi să jucăm este și mai bun. E determinant cu jocul de picioare și extraordinar în poartă. E o garanție. Apărarea e din ce în ce mai bună, cu o linie înaltă, facem presiune sus”, a adăugat antrenorul.