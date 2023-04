Istorie pentru Barca! Xavi a anunțat lotul pentru derby-ul cu Atletico și a pregătit o surpriză 

Xavi Hernandez a anunțat lotul pe care îl are la dispoziție pentru meciul cu Atletico Madrid de duminică seară. Antrenorul catalan a surprins prin convocarea tânărului Lamine Yamal, jucător de 15 ani de la academia grupării blaugrana, care are puține meciuri jucate la echipa U19 a Barcei.

Prezența atacantului stânga pe lista convocaților îl transformă astfel în cel mai tânăr jucător din istoria clubului convocat la echipa mare, iar în cazul în care ar debuta, acesta ar putea doborî deja primele recorduri.

