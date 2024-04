Vrea să plece de la Manchester City și să semneze cu FC Barcelona!

Bernardo Silva (29 de ani) ar vrea să plece de la Manchester City la finele acestui sezon și ar dori să semneze cu FC Barcelona, unde poate fi din nou coleg cu Ferran Torres și Ilkay Gundogan, este jurnalistul Fernando Polo.

Singura problemă este reprezentată de clauza de reziliere din contractul lui Silva cu Manchester City, în valoare de 58 de milioane de euro.

De mai multe sezoane, FC Barcelona se confruntă cu probleme din punct de vedere financiar, astfel că este posibil ca această clauză să reprezinte un impediment în calea transferului lui Bernardo Silva pe Camp Nou.

Titular inconstestabil la Manchester City, Silva a evoluat în 38 de partide în acest sezon pentru echipa sa de club, pentru care a marcat de nouă ori și a oferit cinci psae decisive.

