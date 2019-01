VIDEO | Messi a "rupt" ringul de dans de Revelion! Starului Barcei ii merg picioarele la dans la fel de bine ca atunci cand dribleaza pe teren

Leo Messi si-a petrecut noaptea dintre ani in Argentina, alaturi de familie. Miezul noptii l-a prins pe ringul de dans, alaturi de frumoasa sa sotie, Antonella.

Leo Messi si Antonella au fost protagonistii unui super moment pe ringul de dans, in locatia in care au ales sa isi petreaca Revelionul. Ei au dansat pe o melodie populara in Argentina.

Messi si Antonella Rocuzzo vor mai sta cateva zile in Argentina. Pe 6 ianuarie, el are meci cu Barcelona!