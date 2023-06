Un nou transfer oficializat pentru FC Barcelona! Are o caluză de reziliere de 400 milioane de euro

Catalanii l-au prezentat oficial pe Mikayil Faye (19 ani), senegalezul urmând să evolueze pentru moment la echipa a doua.

Fundașul central a jucat de zece ori pentru Senagal U17, fiind cumpărat pentru 1,5 milioane euro de la NK Kustosija, echipă din Croația pentru care a evouat de 14 ori în sezonul recent încheiat.

Înțelegerea semnată cu gruparea catalană este valabilă până în iunie 2027, iar presa din Spania a dezvăluit că jucătorul ar avea o clauză de 400 milioane euro.

"Faye este un fundaș central de picior stâng, cu un fizic impresionat, cu viteză și care iese bine cu mingea la picior", a scris clubul pe site-ul oficial.

"Sunt foarte fericit că mi-am îndeplinit visul din copilărie. Mereu am visat să joc aici. Aveam poze cu echipa în cameră. De când eram copil voiam să vin în Spania, mai ales Barcelona. Mă bucur că echipa a avut încredere în mine. Mereu mă uitam la Barcelona. Iodlul meu a fost Mascherano. Era foarte puternic, mai ales din punct de vedere mental", a spus și jucătorul.

???? Agreement with NK Kustošija Zagreb for the transfer of ???????????????????????????? ???????????????? to #BarçaAtlètic.https://t.co/rGB4KkUt0L