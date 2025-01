Arthur Melo nu face parte din planurile lui Thiago Motta la Juventus, dar poate ajunge la un club mare din La Liga.



Juventus și Betis negociază ultimele detalii ale împrumutului

Impresarii mijlocașului și clubul spaniol s-au înțeles deja în privința detaliilor contractului, dar Juventus și Betis încă mai negociază pentru a stabili ponderea din salariul acestuia pe care "Bătrâna Doamnă" o va suporta. Conform jurnaliștilor italieni, diferența dintre ofertele celor două părți nu este foarte mare, așa că există șanse foarte mari ca fotbalistul să îmbrace tricoul "verdiblanco", începând cu ianuarie 2025.



Betis ocupă locul al nouălea în campionat și următoarele două partide vor fi contra lui Valladolid (11 ianurie) și Alaves (19 ianaurie). Echipa este calificată în optimile de finală ale Cupei Spaniei și va înfrunta pe KAA Gent (Belgia), în play-off-ul de calificare în optimile de finală ale Conference League.



Juve a plătit 81 de milioane de euro, dar mai valorează doar 5 milioane de euro

Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo (28 de ani) este născut la Goiania (statul brazilian Goias) și a fost legitimat la Gremio Porto Alegre (2015-2018), FC Barcelona (2018-2020), Juventus (cumpărat cu 81 de milioane de euro, într-o afacere care a cuprins și cedarea lui Miralem Pjanic / 2020-2022, 2024 - prezent), Liverpool (2022-2023 / împrumutat) și Fiorentina (2023-2024 / împrumutat).

El este jucătorul lui Juventus până în iunie 2026, torinezii plătind catalanilor 81 de milioane de euro pentru el, în 2020. Fiorentina avea opțiune de cumpărare, la finalul sezonului trecut, dar nu au activat-o. Nu a bifat nicio prezență în actuala stagiune pentru Juventus.



Poate juca ca închizător sau mijlocaș central, iar valoarea sa de piață a scăzut până la 5 milioane de euro, după ce ajunsese la o valoare de 70 de milioane de euro, în 2019. Are 22 de selecții și 7 goluri pentru naționala Braziliei cu care a câștigat Copa America (2019), iar în palmares mai are titluri de campion și Supercupe în Spania și Italia, Copa Libertadores (2017), Recopa Sudamericana (2018) și Copa do Brasil (2016).



Foto - Getty Images